به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی که با محوریت بررسی تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره روشهای کمکباروری برگزار شد، کلیات آییننامه ساماندهی روشهای نوین کمکباروری مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید اعضا رسید.
در این نشست، موضوعات مرتبط با اهدای جنین، اهدای سلولهای جنسی شامل تخمک و اسپرم و همچنین رحم جایگزین به عنوان مهمترین روشهای نوین کمکباروری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این آییننامه، چارچوبهای لازم برای ساماندهی روشهای کمکباروری نوین، شرایط عمومی و اختصاصی زنان نابارور، اهداکنندگان و دریافتکنندگان خدمات و همچنین ضوابط مربوط به مراکز و مؤسسات ارائهدهنده این خدمات پیشبینی شده است.
همچنین در این برنامه، نحوه صدور مجوز برای مراکز ذیصلاح و ارائهدهندگان خدمات کمکباروری تعیین شده و در راستای اجرای قانون، موضوع پوشش بیمه پایه این خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای لازم برای آن پیشبینی شده است.
در این نشست تأکید شد که در تدوین و اجرای ضوابط مربوط به روشهای نوین کمکباروری، ملاحظات شرعی و رویکردهای فقهی نیز بهعنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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