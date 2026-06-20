به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی که با محوریت بررسی تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره روش‌های کمک‌باروری برگزار شد، کلیات آیین‌نامه ساماندهی روش‌های نوین کمک‌باروری مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید اعضا رسید.

در این نشست، موضوعات مرتبط با اهدای جنین، اهدای سلول‌های جنسی شامل تخمک و اسپرم و همچنین رحم جایگزین به عنوان مهم‌ترین روش‌های نوین کمک‌باروری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این آیین‌نامه، چارچوب‌های لازم برای ساماندهی روش‌های کمک‌باروری نوین، شرایط عمومی و اختصاصی زنان نابارور، اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات و همچنین ضوابط مربوط به مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده این خدمات پیش‌بینی شده است.

همچنین در این برنامه، نحوه صدور مجوز برای مراکز ذی‌صلاح و ارائه‌دهندگان خدمات کمک‌باروری تعیین شده و در راستای اجرای قانون، موضوع پوشش بیمه پایه این خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای لازم برای آن پیش‌بینی شده است.

در این نشست تأکید شد که در تدوین و اجرای ضوابط مربوط به روش‌های نوین کمک‌باروری، ملاحظات شرعی و رویکردهای فقهی نیز به‌عنوان یکی از اصول اساسی مورد توجه قرار خواهد گرفت.