پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دفتر «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که مذاکرات فنی در راستای پیگیری اجرای تفاهمنامه «اسلامآباد» میان ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در کشور سوئیس برگزار خواهد شد.
دفتر شریف همچنین اعلام کرد که نخست وزیر به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در مذاکرات میان ایران و آمریکا که قرار است فردا در سوئیس برگزار شود، شرکت خواهند کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگویی تلویزیونی با پاسخ به پرسشی درباره اهداف سفر هیئت مذاکره کننده ایران به سوئیس در ساعات پیش رو گفت: این سفر در واقع در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است. هر تفاهمی، هر توافقی در زمانی محک میخورد که زمان اجرا باشد. ما با توجه به تجربهای که از بدعهدیهای طرف مقابل داریم، قاعدتاً در زمان اجرا باید بسیار محکم و جدی مطالبه کنیم.
وی تاکید کرد: این سفر در واقع سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بررسی یادداشت تفاهم بسیار روشن است.
مذاکرات برای توافق نهایی زمانی شروع میشود که اجرای تعهدات وفق بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ آغاز شود و ادامه پیدا کند.
متأسفانه ما شاهد آن وضعیت نیستیم؛ لذا در این سفر و در این مذاکرات قرار است ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبهگری داشته باشیم و مشخص شود که طرف مقابل به چه نحوی میخواهد تعهدات خود را اجرا کند.
نظر شما