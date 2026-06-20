به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز شنبه ۳۰ خرداد در گفت‌وگویی تلویزیونی با پاسخ به پرسشی درباره اهداف سفر هیئت مذاکره کننده ایران به سوئیس در ساعات پیش رو و اینکه آیا می‌توانیم بگوییم که این فاز دوم مذاکرات و گفتگوها است، گفت: «پاسخ کوتاه به سوال شما خیر است. این سفر، همان‌طور که اشاره کردید، قرار بود روز جمعه انجام شود و عمدتاً برای امضای یادداشت تفاهم بود. خب، یادداشت تفاهم به صورت دیجیتال توسط روسای جمهور دو کشور امضا شد؛ بنابراین فوریت برگزاری این جلسه دیگر وجود ندارد.»

بقائی گفت: «این سفر در واقع در جهت پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل است. هر تفاهمی، هر توافقی در زمانی محک می‌خورد که زمان اجرا باشد. ما با توجه به تجربه‌ای که از بدعهدی‌های طرف مقابل داریم، قاعدتاً در زمان اجرا باید بسیار محکم و جدی مطالبه کنیم.»

وی تاکید کرد: «این سفر در واقع سفری است برای مطالبه کردن ایفای تعهدات طرف مقابل. بررسی یادداشت تفاهم بسیار روشن است. مذاکرات برای توافق نهایی زمانی شروع می‌شود که اجرای تعهدات وفق بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ آغاز شود و ادامه پیدا کند. متأسفانه ما شاهد آن وضعیت نیستیم؛ لذا در این سفر و در این مذاکرات قرار است ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه‌گری داشته باشیم و مشخص شود که طرف مقابل به چه نحوی می‌خواهد تعهدات خود را اجرا کند.»

بقائی در این پاسخ که تهران نحوه اجرای تعهدات طرف مقابل را در تفاهم‌نامه تا امروز چگونه ارزیابی می‌کند، توضیح داد: «تعهدات خیلی روشن است، بند یک یادداشت تفاهم مهم‌ترین بخش از تعهدات متقابل دو طرف است یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: «ما به تعهداتمان پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بود که متحدانش و مشخصاً رژیم صهیونیستی را به توقف آتش در لبنان وادار کند. در این زمینه شاهد هستیم که طرف مقابل به وظایفش عمل نکرده‌است و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب می‌آید.»

وی در مورد دیگر تعهدات تاکید کرد: «در رابطه با خاتمه محاصره دریایی و از طرف دیگر بازگشایی تنگه هرمز تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است و اگر جزئی از این تفاهم‌ها و بخشی از این تعهدات اجرا نشود، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل خواهد شد؛ به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم‌نامه که مهم‌ترین بخش آن است.»

بقائی گفت: «طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم را اتخاذ بکند در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران نسبت به عدم وفای به عهد طرف مقابل به برخی از مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفت: «ما این تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود. این تعهد پس از چندین هفته مذاکرات بسیار فشرده و با تلاش میانجی‌ها، با حسن نیت ایران و مهم‌تر از همه، به پشتوانه قدرت و انسجام ملی به نتیجه رسید.»

وی در پایان گفت: «قاعدتاً برای اجرای آن، از هر تلاشی که لازم باشد، فروگذار نخواهیم کرد. اما همان‌طور که گفتیم، تعهد در مقابل تعهد است و در صورتی که طرف مقابل از ایفای تعهدات خود سر باز بزند، جمهوری اسلامی ایران نیز حتماً تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.»