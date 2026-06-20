معاون ترامپ: انتظار دارم ظرف ۲ روز آینده به سوئیس بروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر (مذاکره کنندگان آمریکایی در منطقه) برای رایزنی با ایران وارد سوئیس شدند.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که اوضاع مذاکراتی با ایران «خوب پیش می‌رود» و گفت که انتظار دارد ظرف ۲ روز آینده به سوئیس برسد.

سی‌ان‌ان نیز خاطرنشان کرد که مشخص نیست فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با چه کسانی در سوئیس دیدار خواهند کرد؛ ونس در این خصوص گفت که انتظار می‌رود نمایندگانی از پاکستان و قطر نیز وارد این کشور شوند.

این در حالیست که ساعاتی پیش برن اعلام کرد که دیپلمات‌های چندین کشور امروز شنبه در یک تفرجگاه سوئیسی در تلاش برای حفظ گفتگو در مورد تفاهم اولی میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ در غرب آسیا، دیدار کردند.

وزارت امور خارجه سوئیس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که دیپلمات‌ها در حال مذاکره در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در نزدیکی لوسرن در مرکز سوئیس هستند.

وزارت امور خارجه پاکستان هم امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در «بورگن‌اشتوک» سوئیس برگزار خواهد شد.