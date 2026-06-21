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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲

«احلی من‌العسل»؛ تجدید میثاق یاسوجی‌ها با حضرت قاسم (ع)

«احلی من‌العسل»؛ تجدید میثاق یاسوجی‌ها با حضرت قاسم (ع)

یاسوج- یاسوجی ها در شب ششم محرم به نام «احلی من‌العسل»؛ با حضرت قاسم (ع) تجدید میثاق کردند.

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کد مطلب 6866244

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