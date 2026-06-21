https://mehrnews.com/x3cnLs ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲ کد مطلب 6866244 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۲۲ «احلی منالعسل»؛ تجدید میثاق یاسوجیها با حضرت قاسم (ع) یاسوج- یاسوجی ها در شب ششم محرم به نام «احلی منالعسل»؛ با حضرت قاسم (ع) تجدید میثاق کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6866244 کپی شد مطالب مرتبط سوگواره «احلی من العسل»در اردبیل سوگواره احلی من العسل در کرمانشاه سوگواره «احلی من العسل» در اردبیل سوگواره «احلی من العسل» در همدان سوگواره احلی من العسل برچسبها یاسوج ماه محرم و صفر سوگواره احلی من العسل
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