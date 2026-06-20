https://mehrnews.com/x3cnMC ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ کد مطلب 6866301 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی شازند- در این ویدئو شب صد و دوازدهم بیعت مردم شازند با ولایت فقیه و مکتب حسینی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6866301 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان و عزاداری شب پنجم محرم مهرگان در یکصدودوازدهمین شب تجمعات مردمی؛ نوای عاشقی در ششمین شب محرم میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر انقلاب برچسبها شازند تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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