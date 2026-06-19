https://mehrnews.com/x3cnkN ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ کد مطلب 6865232 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶ صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان و عزاداری شب پنجم محرم خمین- در این ویدئو صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان همزمان با عزاداری شب پنجم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6865232 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر انقلاب صد و دهمین شب استقامت مردم شازند همزمان با شب چهارم محرم تاکستان؛ اجتماع شب ۱۱۱ با حالوهوای پنجمین شب محرم تجلی شور حسینی و حضور پرشور مردم آستانه در صد و دهمین شب ایستادگی صد و یازدهمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با ایام محرم حسینی برچسبها خمین تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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