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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۶

صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان و عزاداری شب پنجم محرم

صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان و عزاداری شب پنجم محرم

خمین- در این ویدئو صد و یازدهمین حضور پرشور مردم خمین در میدان همزمان با عزاداری شب پنجم محرم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6865232

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