https://mehrnews.com/x3cnMQ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ کد مطلب 6866312 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵ اجتماع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان دلگان- مردم جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان برای سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع عزاداری برگزار کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6866312 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری روستاییان جلگه چاه هاشم در سوگ سیدالشهدا و رهبر شهید کلنگزنی ۳۶ کلاس درس جدید در جنوب سیستان و بلوچستان اجتماع و عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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