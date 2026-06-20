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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۵

اجتماع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان

اجتماع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان

دلگان- مردم جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان برای سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6866312

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