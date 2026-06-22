https://mehrnews.com/x3cpDR ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6868371 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ تجمع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب هشتم محرم دلگان- مردم جلگه چاه هاشم دلگان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6868371 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در «حسین آباد» شهرستان دلگان اجتماع دلگانی ها در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت اجتماع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر
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