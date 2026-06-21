https://mehrnews.com/x3cpcm ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ کد مطلب 6867317 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ اجتماع دلگانی ها در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت دلگان- مردم شهر دلگان در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6867317 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع عزاداری مردم جلگه چاه هاشم دلگان عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی شهرستان دلگان
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