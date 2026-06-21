سهرکاو غفاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ریشهکنی بیسوادی بدون همراهی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست، بر ضرورت همکاری همه نهادها برای شتاببخشی به برنامههای سوادآموزی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: سوادآموزی تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی برای افزایش توانمندی افراد و ایجاد زمینه حضور مؤثرتر آنان در جامعه به شمار میرود.
وی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم میان توسعه اجتماعی و گسترش سواد، شناسایی و جذب افراد کمسواد و بیسواد اهمیت زیادی دارد و در شرایط فعلی که به مراحل پایانی ریشهکنی بیسوادی نزدیک شدهایم، استمرار همکاریها ضروری است.
ضرورت همراهی دستگاهها برای کاهش بیسوادی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف این حوزه بیان کرد: هر مجموعه بر اساس ظرفیت و مسئولیت خود میتواند در اجرای برنامههای سوادآموزی اثرگذار باشد و لازم است این همکاریها هدفمند و مستمر دنبال شود.
غفاری ادامه داد: معرفی رابط از سوی دستگاههای عضو برای پیگیری امور سوادآموزی میتواند روند هماهنگیها را تسهیل کند و زمینه اجرای بهتر برنامهها را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم سوادآموزی توانمندسازی افراد برای حضور فعال در جامعه است، گفت: مشارکت نهادهای مختلف میتواند به ارتقای کیفیت آموزش و حمایت بیشتر از سوادآموزان منجر شود.
برنامهریزی برای انسداد مبادی بیسوادی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان در ادامه به اجرای طرحهای مرتبط با پیشگیری از بیسوادی اشاره کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت دستگاهها و اجرای برنامههای پیشبینیشده، مسیرهای شکلگیری بیسوادی در جامعه کاهش یابد و این موضوع با جدیت دنبال شود.
وی همچنین از تلاش برای متناسبسازی محتوای آموزشی با نیازهای بومی خبر داد و افزود: برنامههای آموزشی و شیوه برگزاری آزمونهای پایانی سوادآموزان استان نیز در حال پیگیری و اطلاعرسانی است.
غفاری با اشاره به اجرای رویکرد مدرسهمحور در فعالیتهای سوادآموزی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی و امکانات مدارس میتواند به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و توسعه فعالیتهای سوادآموزی کمک کند.
وی در پایان از حمایت مجموعههای ادارات شهرستان سنندج از برنامههای سوادآموزی قدردانی کرد و گفت: استمرار همکاریها و پیگیری برنامهها میتواند زمینه تحقق اهداف این حوزه را فراهم کند.
نظر شما