کمپین «بزم عشق» راغب برای آزادسازی زندانیان؛ شعور حسینی را ترویج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی راغب از خوانندگان شناخته شده موسیقی پاپ که در ایام جنگ تحمیلی رمضان به عنوان یکی از خوانندگان کنش‌گر فعالیت های مستمری را انجام داد، با انتشار یک ویدئو از راه اندازی کمپین «بزم عشق» با هدف آزادی زندانیان جرائم غیرعمد خبر داد.

وی در این فیلم گفت: امسال هم قرار است تعدادی از جرائم غیرعمد مالی بتوانند به واسط حمایت های شما مردم شریف آزاد شوند. مسیری که طی سال های گذشته هم انجام شد و ما تصمیم گرفتیم تا محرم امسال در کنار «شور حسینی» ، «شعور حسینی» را ترویج کنیم.

راغب توضیح داد: از اینکه طی این یکی دوسال پای کار بودید و همراهی کردید قدردانم و امیدوارم با مدد گرفتن از حضرت علی (ع) بتوانیم ادامه دهنده مسیری باشیم که با عنوان کمپین «بزم عشق» آغاز شده است.

این خواننده موسیقی پاپ از جمله هنرمندانی است که طی سال‌های گذشته به واسطه فعالیت های متعددی که در عرصه موسیقی داشت در ایام گرامی سوگواری شهادت حضرت امام حسین (ع) به عنوان نوحه خوان حسینه های معروف شهر یزد فعالیت می کرد. این در حالی است که برگزاری چندین کنسرت مناسبتی از جمله ویژه برنامه «چهارپایه عشق» نیز از جمله دستاوردهای راغب در حوزه موسیقی آئینی فارغ از فعالیت های وی در دیگر عرصه های موسیقی محسوب می شود.