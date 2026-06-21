مفاهیم عاشورایی باید با زبان هنر به نسل جدید منتقل شود

سید علیاکبر موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای کانون پرورش فکری در ایام محرم اظهار کرد: مناسبتهای مذهبی امسال با توجه به شرایط ویژه کشور، اهمیت مضاعفی یافته و شباهتهایی میان حوادث اخیر و فرهنگ ایثار و مقاومت عاشورا قابل مشاهده است.
وی افزود: ایستادگی مردم در برابر فشارها و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، فضای جامعه را بیش از گذشته به مفاهیم ایثار، مقاومت و فرهنگ عاشورا نزدیک کرده است و این موضوع در طراحی و اجرای برنامههای فرهنگی کانون نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قزوین با بیان اینکه انتقال مفاهیم عاشورایی به نسل جدید نیازمند بازنگری در شیوههای آموزشی و فرهنگی است، تصریح کرد: ذائقه، روحیات و شیوه ارتباط کودکان و نوجوانان امروز با نسلهای گذشته تفاوت دارد و به همین دلیل نمیتوان تنها با روشهای سنتی، مفاهیم دینی را به آنان منتقل کرد.
موسوی با تأکید بر ظرفیتهای هنری کانون پرورش فکری گفت: این مجموعه وظیفه دارد با بهرهگیری از ابزارهای هنری، ادبی و فرهنگی، مفاهیم ارزشی و عاشورایی را به زبانی قابل درک و جذاب برای کودکان و نوجوانان ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامههایی همچون «کودکان عاشورایی» با رویکرد هنری و ادبی، تلاشی در راستای ایجاد ارتباط عمیقتر نسل جدید با فرهنگ و ارزشهای عاشورا و انتقال مفاهیم دینی از مسیر هنر است.
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