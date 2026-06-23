آزادی ۵۰ زندانی جرائم غیرعمد یزدی در سه ماهه نخست سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاهحسینی، اظهار کرد: تعداد ۵۰ زندانی جرائم غیرعمد به همت ستاد مردمی دیه و با مشارکت خیران و نیکوکاران استان یزد در سه ماهه نخست سال جاری آزاد شدند.
شاهحسینی افزود: مجموع بدهی این زندانیان آزاد شده بالغ بر ۳۷۱ میلیارد تومان بوده که با بهرهمندی از ارفاقات قانونی، اخذ گذشت رضایتمندانه شکات، پذیرش اعسار، آورده مددجویان و کمک خانوادههای آنان، مبلغ ۳۵۳ میلیارد تومان تأمین و مابقی بدهی این افراد به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان از محل کمکهای خیرین، نیکوکاران و منابع ستاد مردمی دیه پرداخت شده و زمینه آزادی این ۵۰ زندانی و بازگشت آنان به آغوش خانواده فراهم شد.
وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده، ۲۸ مددجو مربوط به محکومیتهای مالی و ۱۲ مددجو مربوط به محکومیت مهریه بودهاند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد ضمن تقدیر از تلاشهای بی وقفه کارکنان و اعضاء کمیته صلح و سازش این ستاد مردمی گفت: از این تعداد آزادی ۱۰ مددجو با مشاوره و اصلاح ذات البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی و تعداد ۴۰ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمکهای خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانکهای عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۰ مددجو زن و ۴۰ مددجو نیز مرد بودند.
وی ضمن قدردانی از مردم خیرخواه و نوعدوست استان یزد به دلیل مشارکت در امر خداپسندانه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: فرهنگ احسان، گذشت و دستگیری از نیازمندان در دارالعباده یزد ریشهای عمیق دارد و مردم این استان همواره در کنار ستاد مردمی دیه برای کمک به زندانیان جرائم غیرعمد حضور داشتهاند.
شاهحسینی در ادامه افزود: ستاد مردمی دیه استان یزد امسال نیز برای هفتمین سال متوالی پویش «هر هیئت آزادی یک زندانی غیرعمد» را همزمان با ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برگزار میکند و امیدواریم با مشارکت هیئتهای مذهبی، خیرین و عاشقان سیدالشهدا (ع)، زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیرعمد در این ماه فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ستاد مردمی دیه تنها مرجع رسمی رسیدگی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است، از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد کمکهای خود را به صورت حضوری و غیرحضوری به این ستاد اهدا کنند و گفت: شماره تلفن ۳۶۲۹۸۲۰۰ آماده پاسخگویی و راهنمایی خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در این امر خداپسندانه است.
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