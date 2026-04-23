گرامیداشت مرد مبارزه با مرض حسادت؛ هنرمندان از حمید هیراد گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین یادبود چهلمین روز درگذشت زنده یاد حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ روز پنجشنبه سوم اردیبهشت با حضور شهروندان تهرانی و تعدادی از هنرمندان عرصه های مختلف در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س)برگزار شد.

حامد حسین زادگان از مدیران شرکت کنسرت‌گذار زنده‌یاد حمید هیراد که اجرای برنامه را بر عهده داشت، بیان کرد: از شما طرفداران حمید هیراد بسیار ممنونم که در این ۴۰ روز در این شرایط جنگی سخت برای او سنگ تمام گذاشتید. امروز تسلیت بزرگ و اصلی ما به مادر و پدر حمید جان است که برای آن‌ها آروزی صبر می‌کنم.

وی در بخش دیگری از مراسم هم تصریح کرد: از آن چیزی که فکر می‌کنید برای عزیزان تفریح است برای اهالی موسیقی شغل است پس لطفا این شغل را تعطیل نکنید. تک تک نوازنده‌ها از اول دی بیکار هستند اما هیچ کس به نوازنده و هنرمندی نگفت حالت چه طور است. من باز هم از زبان هنرمندان می‌گویم آنچه فکر می‌کنید تفریح است برای اهالی موسیقی شغل است.

حامد حسین‌زاده برادر مرحوم حمید هیراد هم در این مراسم از طرف این خواننده فقید از طرفداران وی و هنرمندان بابت همراهی با خانواده قدردانی کرد.

محمد علیزاده خواننده پاپ نیز در این مراسم اظهار کرد: فکر نمی‌کردم در مراسمی حضور پیدا کنم که برای از دست‌دادن حمید هیراد حرف بزنم و باید بگویم در این سال‌ها بعد از مرگ پدرم داغ رفتن حمید بسیار روی من تاثیر داشت.

وی افزود: در این سال‌ها افرادی در فضای مجازی حمید همیشه متبسم و با ادب را خیلی اذیت کردند و وای بر ما که این چنین با موسیقی و حمید رفتار کردند. یادم می‌آید وقتی در یک برنامه تلویزیونی مجری بودم از حمید دعوت کردم تا به برنامه بیاید ولی او گفت شاید شما را به خاطر دعوت از من اذیت کنند اما من گفتم چه کسی بهتر از تو که بتوانم از انسانیت و حال خوبت صحبت کنم.

علیزاده تأکید کرد: یکی از خصوصیت‌های حمید این بود که مرض حسادت را در خود کشته بود و وقتی پشت سرش صحبت می‌کردند با یک لبخند عبور می‌کرد و امروز بسیار خوشحالم از خصوصیت او صحبت می‌کنم و امیدوارم خداوند بزرگ برای سرنوشت ما مانند حمید آبرویی با عزت همراه داشته باشد.

میثم اکبری از همراهان همیشگی حمید هیراد نیز در این آئین توضیح داد: ۴۰ روز از نبودن حمید هیراد گذشت و ما همچنان در سوگ او هستیم. حمید خیلی مظلوم بود و اگر در این روزگار فضای ابراز احساسات بود او را بسیار با شکوه‌تر بدرقه می‌کردیم.

وی افزود: بارها در خلوت خودمان با حمید صحبت کردیم و من به او همواره می‌گفتم که فکر نمی‌کنم هیچ کسی از تو دلخوری داشته باشد. بنابراین او امروز باید ما را حلال کند. عمق دوستی من و حمید بسیار زیاد بود و من همچنان او را کنار خودم احساس می‌کنم چون حمید همواره با لبخندش آثار خوب و ارزشمندی ارائه داد. وقتی همکاری من با حمید آغاز شد قرار بود فقط یک قطعه کار کنیم اما وقتی دوستی ادامه پیدا کرد من شیفته رفتار و کردارش شدم و کار ادامه پیدا کرد تا اینکه منجر به تولید چند قطعه شد. من فکر می‌کنم او با خدایش وصل بود و وقتی در فضای مجازی پشت او سخن می‌گفتند می‌گفت من این‌ها را بخشیدم.

شهرام شکوهی خواننده موسیقی پاپ در بخش دیگری از این مراسم با عرض تسلیت به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد هیراد گفت: روز اولی که صدای حمید هیراد را شنیدم گفتم لحن صدای حمید دربرگیرنده سبک و خوانش جدیدی بود که واقعا به دل می‌نشست و ما خیلی خوشبختیم که صدای هنرمندی را داریم که عشق صدایش تا ابد با ما هست. اگر روزی کالبد جسمی هنرمندان را از دست بدهیم اما صدایشان با ما باقی می‌ماند.

وی افزود: من خیلی کم با حمید گپ زدم اما در همان دیدارهای کوتاه او را بسیار پسر خوش قلبی دیدم که هیچ چیزی را به دل نمی‌گرفت. مرتضی پاشایی هم مانند حمید بود. ای کاش توجهی به این سونامی سرطان هم داشته باشیم که چگونه سه خواننده مهم ما یعنی بهنام صفوی، حمید هیراد و مرتضی پاشایی را از طرفداران‌شان گرفت.

مصطفی راغب خواننده و از دوستان نزدیک زنده‌یاد هیراد در آئین نکوداشت چهلمین روز درگذشت این هنرمند بیان کرد: خیلی حرف برای گفتن دارم چون این ۴۰ روز به ما و دوستداران حمید خیلی سخت گذشت. این غم سختی است ولی حمید هست. او با صدایش از انسانیت، از عشق به خدا و از مهربانی سخن گفت. او نرفته است او کنار ما است و من در این مدت هر وقت بیدار می‌شدم با حمید حرف می‌زدم و از او می‌خواستم برای ایران و ما دعا کند.

وی در پایان یادآور شد: در این چند ماهی که جامعه موسیقی بیکار بودند چند کار را تولید کردم اما ۲ تا از این کارها اثری با آهنگسازی استاد جهانبخش پازوکی و دیگری اثری است که آن را به یاد حمید هیراد عزیز خواندم و از دوستان می‌خواهم آنها را در این مراسم برای شما پخش کنند.

حمید هیراد خواننده موسیقی پاپ در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ بعد از تحمل چندسال بیماری در تهران درگذشت.

زنده‌یاد هیراد جمعه ۲۲ اسفند با حضور همکاران و طرفدارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) ‌به خاک سپرده شد.