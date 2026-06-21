افتتاح ۴ طرح زیرساختی آب و خاک با اعتبار ۵۱ میلیارد ریال در کامیاران

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح این طرح‌ها اظهار کرد: همزمان چهار طرح زیرساختی در حوزه آب و خاک با اعتباری بالغ بر ۵۱ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال در سطح روستاهای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

کمال رستمی افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، بهبود وضعیت آبیاری، مدیریت بهینه منابع آب و افزایش ظرفیت تولید در بخش کشاورزی منطقه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های آب و خاک در مناطق روستایی عنوان کرد: این طرح‌ها علاوه بر کمک به حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از آب، زمینه را برای افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و حمایت از فعالیت کشاورزان فراهم می‌کند.

رستمی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید، کاهش مشکلات بهره‌برداران و رونق اقتصادی روستاها داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه آب و خاک را با هدف خدمت‌رسانی بیشتر به بهره‌برداران و ارتقای سطح کشاورزی منطقه دنبال می‌کند.