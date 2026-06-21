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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

افزایش میانگین ۸۵ درصدی یارانه مراکز غیردولتی بهزیستی

افزایش میانگین ۸۵ درصدی یارانه مراکز غیردولتی بهزیستی

معاون موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور از افزایش  میانگین ۸۵ درصدی مبالغ یارانه‌های تخصیصی به مراکز  خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، جواد مرزانی معاون موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور، گفت: با توجه به نقش کلیدی و راهبردی مراکز خدمات بهزیستی ( + زندگی) در ارائه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، محله محوری و حمایت از خانواده‌ها، سازمان بهزیستی تصمیم به بازنگری و افزایش میزان یارانه‌های دریافتی این مراکز گرفته است.

وی با اشاره به چالش‌های جاری و هزینه‌های عملیاتی مراکز، افزود: هدف از این افزایش بودجه، ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به مراجعین و حمایت از توانمندسازی کادر اجرایی این مراکز است. ما بر این باوریم که مراکز غیردولتی شرکای استراتژیک سازمان در مقابله با آسیب‌های اجتماعی هستند و تقویت مالی آن‌ها مستقیم‌ترین راه برای بهبود خدمات اجتماعی در جامعه است.

مرزانی گفت: بر اساس این تصمیم، میزان افزایش یارانه‌ها با هدف جبران بخشی از هزینه‌های جاری و تقویت زیرساخت‌های این مراکز اعمال خواهد شد.

معاون مراکز و موسسات غیر دولتی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: تخصیص این منابع با نگاهی به عملکرد و استانداردهای کیفی مراکز صورت خواهد گرفت تا از بهره‌وری حداکثری از بودجه دولتی اطمینان حاصل شود.

کد مطلب 6866496

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