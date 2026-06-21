افزایش میانگین ۸۵ درصدی یارانه مراکز غیردولتی بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، جواد مرزانی معاون موسسات و مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور، گفت: با توجه به نقش کلیدی و راهبردی مراکز خدمات بهزیستی ( + زندگی) در ارائه خدمات مددکاری، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، محله محوری و حمایت از خانوادهها، سازمان بهزیستی تصمیم به بازنگری و افزایش میزان یارانههای دریافتی این مراکز گرفته است.
وی با اشاره به چالشهای جاری و هزینههای عملیاتی مراکز، افزود: هدف از این افزایش بودجه، ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به مراجعین و حمایت از توانمندسازی کادر اجرایی این مراکز است. ما بر این باوریم که مراکز غیردولتی شرکای استراتژیک سازمان در مقابله با آسیبهای اجتماعی هستند و تقویت مالی آنها مستقیمترین راه برای بهبود خدمات اجتماعی در جامعه است.
مرزانی گفت: بر اساس این تصمیم، میزان افزایش یارانهها با هدف جبران بخشی از هزینههای جاری و تقویت زیرساختهای این مراکز اعمال خواهد شد.
معاون مراکز و موسسات غیر دولتی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: تخصیص این منابع با نگاهی به عملکرد و استانداردهای کیفی مراکز صورت خواهد گرفت تا از بهرهوری حداکثری از بودجه دولتی اطمینان حاصل شود.
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