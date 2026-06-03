حسینی: مستمری مددجویان بهزیستی ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی، پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر خود به استان کرمان و بازدید از موسسه خیریه «نگاه مهر آفتاب»، از برنامه‌ریزی برای رفع چالش‌های استان کرمان و جهش قابل‌توجه در اعتبارات مراکز توان‌بخشی و حمایتی خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای سالمندان استان در حضور استاندار کرمان، از اولویت‌بخشی به حوزه‌های اشتغال، مسکن، ازدواج مددجویان، مهارت‌آموزی و بیمه‌های اجتماعی خبر داد.

توسعه مراکز تخصصی بهزیستی در استان کرمان

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی مراکز مورد نیاز در کرمان تصریح کرد: تأکید ویژه‌ای بر فعال‌سازی مراکز اورژانس اجتماعی و توسعه مراکز اوتیسم در دو بخش مراکز موقت شبانه‌روزی «زیر ۱۴ سال» و مراکز روزانه «بالای ۱۴ سال» با توجه به نیاز مبرم مردم استان کرمان، در دستور کار قرار دارد.

افزایش مستمری‌ها و یارانه‌های مراکز

حسینی، درباره وضعیت مستمری مددجویان، اظهار داشت: سازمان بهزیستی در دو بخش اعتباری تمرکز دارد که نخست مستمری مددجویان در بودجه سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده و یارانه‌های مراکز نیز با جهشی چشمگیر مواجه شده است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰ هزار مرکز تحت نظارت بهزیستی توسط بخش مردمی و خیرین، از افزایش یارانه‌ها خبر داد و افزود: یارانه مراکز توان‌بخشی روزانه ۷۰ درصد، حق پرستاری ۸۰ درصد، حق پرستاری ضایع نخاعی و اوتیسم ۹۰ درصد، ویزیت در منزل ۱۰۰ درصد و مراکز اجتماعی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد بر اساس نوع خدمات افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تأمین اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این مراکز خبر داد که به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

حسینی، هدف از این افزایش‌ها را کاهش فاصله میان قیمت تمام‌شده خدمات و یارانه‌های پرداختی اعلام کرد و افزود: اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، اما تلاش بر این است که این شکاف به حداقل برسد.

رشد سهم بودجه بهزیستی در بودجه کل کشور

وی با ارائه آماری از وضعیت بودجه سازمان بهزیستی، عنوان کرد: سهم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال جاری به ۲.۴ درصد از بودجه عمومی کشور رسیده است، در حالی که این رقم در اوج شرایط گذشته ۱.۷ درصد بوده است.

حسینی، با اشاره به وضعیت «قانون جامع حمایت از معلولین» افزود: بودجه این قانون از ۸.۸ درصد نیاز واقعی در سال‌های گذشته، اکنون به نزدیک ۲۴ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: اگرچه تا پوشش صددرصدی قوانین ۳۲گانه فاصله داریم، اما رقم مطلق بودجه قانون حمایت از معلولین از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳۴ برابر شده است که نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به وضعیت مطلوب‌تر در حمایت از جامعه هدف است.