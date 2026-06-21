به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در گفت‌وگویی با شبکه آموزش سیما، اظهار کرد: این رویداد با هدف پاسخ‌گویی به نیاز دانش‌آموزان برای درک بهتر وقایع اخیر و آشنایی با مفاهیمی از جمله وحدت ملی، دفاع ملی، خودباوری، امید به آینده، روایت پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی دوم، قدرت ایران در عرصه‌های مختلف و دلایل دشمنی دشمنان با ایران تمرکز دارد.

طراحی و تالیف بسته‌های تربیت و یادگیری «از ایران دفاع می‌کنیم»

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه، تصریح کرد: پس از وقایع جنگ تحمیلی دوم، در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به این نتیجه رسیدیم که دانش‌آموزان عزیز تمایل دارند در مورد این اتفاقات صحبت کنند و نیاز است که بیش از پیش نسبت به این مسائل آگاهی یابند. علاوه بر این، آمادگی برای مواجهه با اتفاقات احتمالی مشابه در آینده، یک ضرورت محسوب می‌شد.

وی در ادامه افزود: با این رویکرد، سه بسته «از ایران دفاع می‌کنیم» برای دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه تولید شد تا بستری فراهم شود که دانش‌آموزان بتوانند به‌صورت فعال‌تر و آگاهانه‌تر با این محتوا درگیر شده، گره‌های ذهنی خود را برطرف کنند و آمادگی روانی و تحلیلی بهتری برای مواجهه با واقعیت‌های پیرامون خود داشته باشند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در این گفتگو، تصریح کرد: پیش از آغاز این رویداد، در پاییز ۱۴۰۴، مجموعاً نزدیک به ۱۲ میلیون جلد کتاب برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی دوم (پایه‌های چهارم، پنجم و ششم) و همچنین دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم (از پایه هفتم تا دوازدهم) چاپ و در مدارس سراسر کشور توزیع شد که فرایند توزیع آن تا حوالی آذرماه به پایان رسید.

رویداد ملی «از ایران دفاع می‌کنیم» برای تعمیق یادگیری

وی خاطرنشان کرد: رویداد ملی «از ایران دفاع می‌کنیم» که از ۲۵ فروردین‌ماه کلید خورده و تا ۱۵ تیر ماه ادامه خواهد داشت، مبتنی بر همین بسته‌هایی است که پیش از این در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است. این رویداد فرصتی است تا دانش‌آموزان بتوانند در چارچوبی جذاب و هدفمند، آموزه‌های این کتاب را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

لازم به ذکر است رویداد ملی «از ایران دفاع می‌کنیم» تا ۱۵ تیر ماه در بستر شبکه شاد برگزار شده و در همین ارتباط ویژه برنامه‌ای هر شب از شبکه آموزش سیما از ساعت ۱۹ پخش می‌گردد.