۸۰ درصد واحدهای نهضت ملی مسکن در زنجان وابهر به مرحله انتخاب واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های انبوه‌سازی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۰ هزار و ۱۶۷ واحد مسکونی در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی برای متقاضیان در سطح استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه‌ها، افزود: از مجموع واحدهای در حال ساخت، ۱۴ هزار و ۲۱۸ واحد معادل ۸۰ درصد در شهرهای زنجان و ابهر به مرحله انتخاب واحد رسیده که تاکنون ۱۲ هزار و ۹۳۷ واحد توسط متقاضیان انتخاب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه فرآیند انعقاد قراردادها با متقاضیان به‌خوبی در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون برای ۱۲ هزار و ۷۵۳ واحد مسکونی قرارداد رسمی با متقاضیان منعقد شده است.

شاهین فر، همچنین از معرفی ۱۱ هزار و ۲۱۲ واحد نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی برای تقسیط خبر داد و گفت: از این تعداد، ۹ هزار و ۸۲۵ واحد توسط متقاضیان وارد مرحله تقسیط شده است.

وی با اشاره به روند تحویل واحدها ،گفت: تاکنون ۹ هزار و ۷۵۹ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، در ادامه با بیان اینکه یک هزار و ۲۸۱ واحد به دلیل عدم واریز آورده متقاضیان هنوز به مرحله انتخاب واحد نرسیده‌ است، افزود: همکاری و تکمیل به‌موقع آورده از سوی متقاضیان نقش مهمی در تسریع روند تکمیل و واگذاری پروژه‌ها دارد.

شاهین فر متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان را ۹۰ درصد اعلام کرد و گفت: اجرای پروژه‌ها با سرعت و جدیت در حال پیگیری است و روند ساخت و تکمیل واحدها مطابق برنامه ادامه دارد.