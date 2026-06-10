به گزارش خبرنگار مهر، کامل داوودی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان با اشاره به آغاز اجرای سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» اظهار کرد: این سامانه پس از چند سال مطالعه و آماده‌سازی، به‌عنوان یک سازوکار جدید برای نظارت بر کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی در کشور عملیاتی شده است.

وی افزود: برنامه‌ریزی انجام‌شده به گونه‌ای است که تا پایان تیرماه، تمامی استان‌های کشور به این سامانه متصل شوند و امکان ثبت، پیگیری و ارزیابی درخواست‌های مردمی در سطح ملی فراهم شود.

پاسخ سریع‌تر به مطالبات مردمی

رئیس مرکز ملی بازرسی و فوریت‌های اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه رضایت عمومی از فرآیندهای اداری در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است، گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش مهمی از گلایه‌های مردم به نحوه ارائه خدمات، طولانی بودن فرآیندها و ضعف در پاسخگویی بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در ساختار جدید، زمان رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های ثبت‌شده به شکل محسوسی کاهش یافته و در اجرای آزمایشی سامانه، متوسط زمان پاسخگویی به حدود سه ساعت رسیده است.

صدور کارنامه برای دستگاه‌های اجرایی

داوودی با اشاره به سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: پس از ثبت هر درخواست، مراحل بررسی و صحت‌سنجی انجام می‌شود و علاوه بر رسیدگی به موضوع، نظر شهروندان درباره کیفیت پاسخ ارائه‌شده نیز دریافت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این ارزیابی‌ها در قالب گزارش‌های دوره‌ای در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا نقاط ضعف و قوت آنها در حوزه خدمت‌رسانی مشخص شود.

رئیس مرکز ملی بازرسی و فوریت‌های اداری گفت: مشکلات مرتبط با سامانه‌های اداری، پیچیدگی فرآیندها و رعایت نشدن اصول تکریم ارباب رجوع از جمله موضوعاتی است که بیشترین حجم مراجعات و شکایت‌های مردمی را به خود اختصاص داده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی «فواد ۱۲۸» شناسایی موانع خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت تعامل دستگاه‌های اجرایی با مردم است.

کردستان؛ هفدهمین استان میزبان سامانه فواد

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان نیز از آغاز فعالیت سامانه فوریت‌های اداری در استان خبر داد و گفت: کردستان هفدهمین استان کشور است که به این سامانه متصل می‌شود.

اکبر محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح رویه‌های اداری افزود: شناسایی عوامل نارضایتی و رفع گلوگاه‌های موجود در مسیر ارائه خدمات، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ارتقای کارآمدی نظام اداری است.

وی یادآور شد: بازرسان این طرح به‌صورت آشکار و نامحسوس عملکرد دستگاه‌ها را رصد می‌کنند و فعالیت سامانه صرفاً در چارچوب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان تعریف شده است.