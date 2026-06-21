هشدار! دردهای شکمی را ساکت نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، اباذر پارسی، درباره انواع دردهای گوارشی و نشانه‌های خطر، گفت: دردهایی که در ساعات شب بروز کرده و منجر به بیدار شدن فرد از خواب می‌شوند و دردهای همراه با کاهش وزن ناخواسته، از حیاتی‌ترین نشانه‌های هشدار دهنده هستند که می‌توانند ذهن پزشک را به سمت احتمال بدخیمی‌ها (سرطان) سوق دهند.

وی اظهار داشت: دردهای مربوط به سرطان روده بزرگ معمولاً مبهم هستند، به‌ معنای آنکه بیمار نمی‌تواند نقطه دقیقی را برای درد شناسایی کند و احساس دردی پراکنده در ناحیه شکمی دارد؛ نکته نگران‌کننده این است که بسیاری از بیماران پیش از مراجعه به پزشک، به دلیل مبهم بودن درد، به سراغ مصرف خودسرانه داروهای مختلف می‌روند.

پارسی درباره رفلاکس معده و عوارض ناشی از آن نیز خاطرنشان کرد: مواد غذایی که باعث تحریک و ترشح اسید معده می‌شوند، باید از برنامه غذایی افراد حساس حذف گردند. در این میان، مصرف بیش از حد ادویه‌جات، غذاهای تند، ترشیجات و همچنین مصرف زیاد قهوه و چای غلیظ از جمله اصلی‌ترین عوامل تحریک‌کننده معده هستند که می‌توانند منجر به بروز یا تشدید بیماری‌های گوارشی شوند.

این فوق‌تخصص گوارش به علائم غیرمنتظره این بیماری اشاره کرد و گفت: رفلاکس به معنی بازگشت محتویات معده به مری است و تنها به سوزش معده محدود نمی‌شود و حتی در موارد شدید منجر به سرطان مری می‌شود. رفلاکس معده بر تارهای صوتی اثر می‌گذارد، همچنین باعث ایجاد سرفه مزمن یا پوسیدگی دندان‌ها می‌گردد. بسیاری از مراجعانی که با شکایت از سرفه به ما مراجعه می‌کنند، با وجود نرمال بودن نتایج آزمایش‌های قلب و ریه، در واقع دچار رفلاکس هستند؛ چرا که بازگشت مواد اسیدی به تارهای صوتی باعث تحریک، گرفتگی صدا و ایجاد سرفه‌های مکرر می‌شود.