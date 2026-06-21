رازیانی: قرآن باید از حاشیه زندگی مردم به متن جامعه بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای استان با تسلیت شهادت و فقدان رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: قرآن کریم سرشار از وعدههای امیدبخش الهی است و در شرایط مختلف، راهنمای جامعه مؤمنان برای ایستادگی و حرکت در مسیر حق خواهد بود.
وی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه فتح و انبیاء افزود: بر اساس آموزههای قرآن، زمانی که اهل ایمان در مسیر حق پایدار بمانند و از باورهای خود دفاع کنند، جبهه باطل توان ماندگاری نخواهد داشت و این سنت الهی همواره جاری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: وعده خداوند تخلفناپذیر است و همین باور میتواند نگاه انسان را به مسائل و چالشهای پیرامون تغییر دهد؛ چراکه وقتی خداوند وعده پیروزی حق را داده است، مؤمنان با امید و اطمینان بیشتری در مسیر خود حرکت میکنند.
حجتالاسلام رازیانی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی تبلیغ دینی، رویکرد قرآنی را در برنامههای خود دنبال میکند، گفت: تلاش ما این است که قرآن از نگاه صرفاً یک کتاب مقدس که در زمانهای خاص مورد مراجعه قرار میگیرد، خارج شده و به راهنمایی برای زندگی فردی و اجتماعی مردم تبدیل شود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر طرحها و برنامههای مختلفی برای ترویج سبک زندگی قرآنی، گسترش مفاهیم دینی و رساندن پیامهای امیدبخش قرآن به جامعه اجرا شده است؛ بهویژه در شرایط سخت و در مواجهه با جنگهای رسانهای، تکیه بر معارف الهی میتواند موجب تقویت روحیه جامعه شود.
لزوم آشنا کردن مردم با ارزشهای دینی و فرهنگی
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به فرمان امام خمینی(ره) برای تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: مأموریت این سازمان، تبلیغ و معرفی خوبیها، ترویج معروفها و آشنا کردن مردم با ارزشهای دینی و فرهنگی است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۱۰ عنوان مسئولیت برای سازمان تبلیغات اسلامی تعریف شده است، افزود: فعالیتهای این مجموعه حوزههای مختلفی از جمله مسجد، قرآن، هیئات مذهبی، تشکلهای دینی، محتوای تبلیغی، فرهنگ ایثار و شهادت، گروههای جهادی، خانواده، نوجوانان، بانوان، نماز، امر به معروف، مناسبتهای مذهبی، شعر و ادبیات انقلاب اسلامی را شامل میشود.
رازیانی در ادامه به بخشی از فعالیتهای قرآنی دارالقرآن تبلیغات اسلامی کردستان اشاره کرد و گفت: در حوزه آموزش قرآن، حفظ تخصصی و عمومی، تدبر در قرآن، تربیت معلم، تربیت مدرس و آموزش نیروهای متخصص، اقدامات متعددی در استان انجام شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴۳ نفر در آزمون جامع حفظ تخصصی قرآن کریم شرکت کردند و در بخش حفظ عمومی نیز ۲۶ آزمون در ۹۸ مرکز حفظ قرآن استان برگزار شد که بیش از چهار هزار نفر در آن حضور داشتند و تعداد قابل توجهی موفق به کسب قبولی شدند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: این استان در زمینه حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیز از استانهای فعال کشور محسوب میشود و برنامههای متعددی در حوزه حفظ موضوعی، تدبر در قرآن و برگزاری کارگاههای آموزشی اجرا شده است.
وی ادامه داد: در گذشته برای برگزاری دورههای تخصصی تربیت مدرس قرآن نیازمند استفاده از ظرفیت استانهای دیگر بودیم، اما امروز با اجرای دورههای تخصصی، کردستان از نیروهای توانمند و دارای مجوز در این حوزه برخوردار است.
رازیانی با اشاره به ساماندهی فرآیندهای داوری و آزمونهای قرآنی گفت: تربیت ممتحن و داوران تخصصی موجب شده ارزیابی فعالیتهای قرآنی بر اساس معیارهای فنی و دقیق انجام شود و از نگاههای سلیقهای فاصله بگیرد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، تقویت پیوند جامعه با معارف قرآن و ترویج فرهنگی است که بتواند امید، معنویت و انسجام اجتماعی را در جامعه گسترش دهد.
گسترش فعالیتهای قرآنی و دینی در کردستان
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین با تشریح بخشی از فعالیتهای این مجموعه در حوزه قرآن، هیئات مذهبی و تشکلهای دینی گفت: امروز ظرفیت گستردهای از فعالان فرهنگی و قرآنی در استان شکل گرفته و روند صدور مجوز تشکلهای دینی نیز به صورت کاملاً هوشمند و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام میشود.
وی تصریح کرد: در حوزه فعالیتهای قرآنی، استان کردستان از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و امروز شبکه گستردهای از خانههای قرآن، مؤسسات قرآنی، حافظان، مربیان و فعالان مردمی در این عرصه فعالیت میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۴۶۰ خانه قرآن و ۴۰ مؤسسه قرآنی در استان فعالیت دارند و در سال گذشته نیز ۷۹ مجموعه قرآنی جدید در کردستان ثبت شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به برنامههای ترویجی قرآن در استان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب و محصولات مرتبط با طرحهای قرآنی و حدود ۱۰ هزار پوستر با موضوعات قرآنی در سطح استان توزیع شد.
رازیانی ادامه داد: همچنین در طول سال گذشته حدود سه هزار و ۷۰۰ محفل قرآنی در استان برگزار شد که این محافل از جلسات کوچک خانوادگی، مسجدی و اداری تا برنامههای بزرگ و متمرکز قرآنی را شامل میشود.
وی با اشاره به فعالیت سفیران قرآنی در استان گفت: بیش از هفت هزار نفر در کردستان به عنوان سفیران آیههای قرآنی اعلام آمادگی کردهاند تا به صورت داوطلبانه پیامها و مفاهیم قرآن را در جامعه ترویج کنند که این ظرفیت مردمی نقش مؤثری در توسعه فرهنگ قرآنی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تشکلهای دینی استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۷۰ هیئت مذهبی در کردستان فعال هستند که بخش قابل توجهی از این هیئات در شهرستانهایی مانند قروه و بیجار مستقر هستند.
فعالیت ۲۰۰ کانون فرهنگی و تبلیغی در کردستان
وی افزود: همچنین بیش از ۲۰۰ کانون فرهنگی و تبلیغی در استان فعالیت دارند که عمده تمرکز آنها در شهرستانهای اهل سنت استان است و اقدامات فرهنگی متنوعی را دنبال میکنند.
رازیانی با اشاره به فعالیت مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) عنوان کرد: بیش از ۸۰۰ مداح و ذاکر در استان فعالیت دارند که دورههای مختلف آموزشی را گذراندهاند و در مناسبتهای مذهبی و فرهنگی نقشآفرینی میکنند.
وی با تأکید بر نقش بانوان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر بانوان و نوجوانان را به عنوان دو قشر اثرگذار در برنامههای فرهنگی و تبلیغی مورد توجه ویژه قرار داده است، چراکه این گروهها نقش مهمی در جریانسازی فرهنگی جامعه دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان درباره روند صدور مجوز تشکلهای دینی نیز اظهار کرد: امروز فرآیند صدور مجوز برای هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی تبلیغی به صورت هوشمند و غیرحضوری انجام میشود و متقاضیان میتوانند بدون مراجعه حضوری، مراحل ثبت درخواست، بارگذاری مدارک و دریافت مجوز را از طریق سامانههای مربوطه انجام دهند.
رازیانی گفت: یک متقاضی برای ثبت هیئت مذهبی یا کانون فرهنگی تبلیغی میتواند در مدت زمان کوتاهی مراحل قانونی را طی کند و تنها در مواردی مانند دریافت برخی استعلامها نیاز به فرآیندهای تکمیلی وجود دارد.
وی ادامه داد: مجوز خانههای قرآن و مؤسسات قرآنی نیز از طریق سامانههای مربوطه صادر میشود که صدور مجوز خانههای قرآن معمولاً در بازه کوتاهتری انجام میشود و مؤسسات قرآنی نیز با توجه به فرآیندهای حقوقی و استعلامها ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین به فعالیتهای تبلیغی در مناطق اهل سنت استان اشاره کرد و گفت: در ماه رمضان گذشته بیش از ۲۵ هزار نفرروز فعالیت تبلیغی توسط مبلغان در سامانههای سازمان ثبت شد و این فعالیتها در بیش از ۴۰۰ محل تبلیغی استان انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برنامههایی همچون «طلایهداران تبلیغ» در ماه رمضان و طرحهای مرتبط با مناسبتهای مختلف مذهبی، با هدف هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل فعالیت مبلغان و فعالان فرهنگی در استان اجرا میشود.
رازیانی تأکید کرد: این اقدامات تنها بخشی از ظرفیت گسترده سازمان تبلیغات اسلامی کردستان در حوزه قرآن، تبلیغ دینی و فعالیتهای فرهنگی مردمی است و تلاش میشود این مسیر با مشارکت بیشتر مردم و فعالان فرهنگی ادامه پیدا کند.
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