حجت الاسلام میرزایی:تبلیغات اسلامی بازوی تبیین فرهنگ دینی در جامعه است

حجتالاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، اظهار کرد: این سازمان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد تا فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی کشور را ساماندهی کرده و معارف اسلام ناب را با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در جامعه گسترش دهد.
وی با اشاره به پیامی که رهبر شهید در مقطعی خطاب به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صادر کرده بود، افزود: در آن پیام، سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین رویشهای انقلاب اسلامی معرفی شده و بر این نکته تأکید شده است که نیاز جامعه به فعالیتهای این نهاد نه تنها کاهش نیافته، بلکه با توجه به شرایط فرهنگی و رسانهای امروز، بیش از گذشته احساس میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: رسالت اصلی این سازمان، تبیین اندیشه، فرهنگ و معارف اسلامی متناسب با نیازهای روز جامعه است و این مهم باید با استفاده از شیوههای نوین، زبان قابل فهم برای نسل جوان و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و فرهنگی دنبال شود.
وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی مأموریتهای متعددی را بر عهده دارد، تصریح کرد: هدایت و حمایت از هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی تبلیغی، اعزام مبلغان، توسعه فعالیتهای قرآنی، ساماندهی تشکلهای دینی، تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان و نوجوانان، جهاد تبیین، تولید محتوای رسانهای و حضور مؤثر در فضای مجازی از مهمترین بخشهای فعالیت این سازمان است.
حجتالاسلام چقامیرزایی اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف سازمان تبلیغات اسلامی، رصد و مقابله هوشمندانه با جنگ فکری، فرهنگی و رسانهای دشمن است؛ چرا که هجمهها بیش از هر زمان دیگری باورها، هویت و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را هدف قرار دادهاند و لازم است با تولید محتوای اثرگذار و روایت صحیح، از ارزشهای دینی و انقلابی صیانت شود.
وی با اشاره به برنامههای این سازمان در استان کرمانشاه، گفت: استفاده از ظرفیت روحانیون، مبلغان، فعالان فرهنگی، هیئات مذهبی و گروههای مردمی، محور اصلی فعالیتهای تبلیغات اسلامی در استان است و تلاش میکنیم با مشارکت این مجموعهها، زمینه تعمیق فرهنگ دینی و ارتقای آگاهی عمومی را بیش از پیش فراهم کنیم.
حجتالاسلام چقامیرزایی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و مشارکت مردم است و هرچه این همافزایی بیشتر باشد، دستیابی به اهداف تبیینی و فرهنگی نیز موفقتر خواهد بود.
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