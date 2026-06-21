به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی پلیسی موفق به شناسایی دو سارق حرفه‌ای شدند.

در ادامه و با هماهنگی قضائی، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

در بازرسی از محل اختفای سارقان، شش دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سرقتی کشف شد که بررسی‌های انجام شده نشان داد این وسایل نقلیه از شهرستان‌های هم‌جوار سرقت شده بودند.

متهمان پس از انتقال به پلیس و انجام تحقیقات تخصصی، به جرایم ارتکابی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات و ادله موجود برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با سارقان و مخلان امنیت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، هرگونه موارد مشکوک را دراسرع‌وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.