به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی سه شنبه با اشاره به پایان فصل بهار و تحلیل دادههای هواشناسی اظهار کرد: فصل بهار امسال در استان همدان با یک موج گرمایی در اواخر خردادماه به پایان رسید که فعالیت آن از ۲۸ خرداد تا ابتدای تیرماه، وضعیت دمایی استان را به شکل محسوسی تغییر داد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این موج، دمای هوا در بازه نرمال و حتی خنکتر از نرمال بلندمدت در نوسان بود، ادامه داد: تا پایان روز ۲۷ خرداد میانگین دمای استان ۱۸.۴ درجه سانتیگراد ثبت شد که نسبت به بازه زمانی مشابه در بلندمدت ۰.۲ درجه خنکتر بود، اما با ورود موج گرما میانگین دمای خردادماه به ۱۹.۱ درجه رسید که ۰.۲ درجه بیش از نرمال بلندمدت ارزیابی میشود، اما این گرمای ناگهانی رکورد دمایی جدیدی در استان ثبت نکرده است.
مدیرکل هواشناسی استان همدان با تاکید بر اینکه بهار امسال یکی از فصلهای خنک سالهای اخیر بوده است، تصریح کرد: میانگین دمای هوای استان در بهار امسال ۱۳.۳ درجه بود که ۰.۳ درجه کمتر از میانگین بلندمدت بوده و میانگین دمای کمینه ۵.۸ درجه و بیشینه ۲۰.۷ درجه سانتیگراد گزارش شده که هر دو شاخص نسبت به آمارهای بلندمدت کاهش داشته و این وضعیت تقریباً در تمام شهرستانهای استان مشهود بوده است.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار بارندگیها اشاره کرد و گفت: میانگین بارش استان در بهار امسال ۱۴۳ میلیمتر بود که در مقایسه با بلندمدت ۲۴ میلیمتر افزایش داشته است اما براساس بررسی دادههای بارش از ابتدای سال آبی مهرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که استان همچنان با کسری بارش ۲۳ میلیمتری نسبت به نرمال بلندمدت مواجه است.
وی با اشاره به پراکندگی نامنظم بارشها افزود: در حالی که شهرستانهای جنوبی استان فصل پربارشی را پشت سر گذاشتند، نیمه شمالی استان و بهویژه شهرستانهای درگزین، رزن و کبودرآهنگ با بارشهای کمتر از نرمال مواجه بودند و دادههای سال آبی جاری نشان میدهد که به جز شهرستانهای تویسرکان و نهاوند، سایر نقاط استان با کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت روبرو بودند.
مدیرکل هواشناسی استان همدان در پایان با اشاره به چشمانداز پیشبینیهای فصلی بیان کرد: مدلهای پیشبینی فصلی نشان میدهد که در فصل تابستان پیشرو، با هوایی گرمتر از نرمال مواجه خواهیم بود؛ بهطوریکه پیشبینی میشود دمای هوا در تیر و مردادماه تا یک درجه و در شهریورماه بین یک تا دو درجه بیش از نرمال بلندمدت باشد.
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