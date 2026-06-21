به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسکینی در جریان بازدید از روند اجرا و بهره‌برداری چندین پروژه شاخص آبیاری مدرن در شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و خرم‌آباد، اظهار داشت: این بازدیدها باهدف ارزیابی عملکرد فنی، میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و بررسی دستاوردهای اجرایی این طرح‌ها صورت گرفت.

وی افزود: در نخستین مرحله از این بازدید، از طرح آبیاری تحت‌فشار متعلق به «اکبر عبداللهی» در اراضی شهرستان ازنا به وسعت ۷۷ هکتار بازدید شد که این پروژه که عملیات اجرایی آن به طور کامل به پایان رسیده است، با بهره‌گیری از سیستم توزیع یکنواخت آب، ضمن افزایش راندمان آبیاری به بالای ۹۰ درصد، زمینه‌ساز کاهش چشمگیر مصرف آب، کنترل علف‌های هرز و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح شده است.

مدیر آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان کرد: همچنین از طرح آبیاری کم‌فشار «جوشان» در شهرستان الیگودرز به مساحت ۱۴۴ هکتار بازدید شد که این طرح نیز با موفقیت به اتمام رسیده و هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

اسکینی با بیان این‌که در ادامه از طرح آبیاری تحت‌فشار «خرسدر» در شهرستان خرم‌آباد با سطح زیرپوشش ۲۴۴ هکتار بازدید شده است، تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود با تداوم نظارت فنی و تأمین اعتبارات باقیمانده، تا پایان فصل زراعی جاری به بهره‌برداری کامل برسد.

وی با اشاره به اتمام موفقیت‌آمیز دو طرح در ازنا و الیگودرز، عنوان کرد: اتمام این دو پروژه در مجموع به وسعت ۲۲۱ هکتار، گامی مؤثر در راستای اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیر آب‌وخاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: طرح آبیاری تحت‌فشار شهرستان ازنا با کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب و افزایش کیفی محصول، بازگشت سرمایه مناسبی برای کشاورز داشته است. در طرح کم‌فشار الیگودرز نیز شاهد کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های عملیاتی و بهبود ساختار فیزیکی خاک هستیم که در درازمدت پایداری تولید را تضمین می‌کند.

اسکینی، تأکید کرد: همچنین در پروژه «خرسدر»، باوجود پیشرفت ۸۰ درصدی، تمام توان خود را برای رفع موانع باقیمانده و تسریع در تکمیل شبکه به کار خواهیم بست تا ۲۴۴ هکتار از اراضی خرم‌آباد نیز در سریع‌ترین زمان ممکن از مزایای آبیاری مدرن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های فنی و حمایت‌های اعتباری از مجریان این طرح‌ها، تصریح کرد: استان لرستان با اجرای این سیستم‌های نوین، گام‌های بلندی در راستای سازگاری با کم‌آبی و افزایش امنیت غذایی برداشته است و این روند تا پوشش کامل اراضی مستعد ادامه خواهد داشت.