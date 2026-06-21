به گزارش خبرگزاری مهر، اداوی در نشست ستاد برداشت گندم و دانه‌های روغنی شهرستان الیگودرز با بیان این‌که کشاورزی یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی شهرستان الیگودرز است، اظهار داشت: حوزه کشاورزی مهم‌ترین شغل مردم این شهرستان محسوب می‌شود و باتوجه‌به وجود دشت‌های حاصلخیز و شرایط آب‌وهوایی مناسب، الیگودرز از ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی برخوردار است.

وی با اشاره به سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شهرستان، بیان کرد: در سال زراعی جاری حدود ۳۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان الیگودرز به کشت گندم اختصاص‌یافته که از این میزان پنج هزار و ۴۰۰ هکتار گندم آبی و ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۳ هزار تن گندم از این اراضی برداشت شود.

فرماندار الیگودرز، افزود: همچنین ۳۹۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت جو آبی و دو هزار هکتار به کشت جو دیم اختصاص‌یافته و ۲۰ هکتار نیز زیر کشت دانه روغنی کاملینا قرار دارد که پیش‌بینی برداشت ۳۰ هزار تن از این محصول برداشت شود.

اداوی در ادامه با اشاره به این‌که چهار مرکز خرید برای دریافت گندم در شهرستان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: کارخانه آرد نیلوفر در شرق شهرستان، کارخانه آرد زراعت در غرب شهرستان، کارخانه آرد اطمینان در شهر الیگودرز و مرکز خرید شهر شاپورآباد آماده دریافت گندم از کشاورزان عزیز هستند.

وی در ادامه خواستار پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران، تأمین سوخت موردنیاز کمباین‌ها و فراهم‌کردن ناوگان حمل‌ونقل لازم شد و تأکید کرد: تسریع در روند برداشت محصولات برای کاهش ضایعات و همچنین جلوگیری از آتش‌زدن کاه و کلش ضروری و مورد تأکید است.

فرماندار الیگودرز، عنوان کرد: کشاورزان گرامی، گندم‌های تولیدی خود را به مراکز خرید تحویل دهند تا با ثبت و ساماندهی میزان تولید، امکان برنامه‌ریزی بهتر، تخصیص مناسب کود و اجرای برنامه‌های مبارزه با آفات فراهم شود.