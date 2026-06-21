به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات در اطلاعیهای نسبت به آثار زیانبار اعلام آمارهای غیرمستند و غیرقابل احراز در حوزه اقتصاد هشدار داده و تاکید کرد که کمبرآوردی منابع، بیشبرآوردی هزینهها و بزرگنمایی خسارات، میتواند فرآیند تصمیمسازی، تخصیص منابع و اعتماد عمومی را با آسیب مواجه سازد.
دیوان محاسبات همچنین، با تاکید بر عدم انطباق رقم اعلامی «۶ میلیارد دلار» واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ با دادهها و سوابق رسمی، ارائه مستندات آن را مطالبه کرده و نسبت به تداوم رویه اعلام ارقام نامتوازن و پیامدهای آن در نظام تخصیص منابع هشدار داده شدهاست.
تاکنون در این رابطه پرونده یکی از معاونان رئیسجمهور به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
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