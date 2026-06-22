خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه زیراچی: سرمایهگذاری خارجی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش پویایی اقتصاد استانها تبدیل شده است؛ موضوعی که علاوه بر ورود منابع مالی جدید، در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، رونق تولید، افزایش صادرات و فعال شدن ظرفیتهای محلی نیز تأثیر مستقیم دارد.
خراسان جنوبی نیز در همین مسیر تلاش کرده از ظرفیتهای معدنی، انرژی خورشیدی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و فرصتهای ترانزیتی خود برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی استفاده کند.
مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور اظهار کرد: در همه این سالها علی رغم اینکه کشور با انواع تحریم ها و جنگ اقتصادی، جنگ نظامی و تنشهای منطقهای، مشکلات زیرساختی و ناترازیها مواجه بوده اما تلاش مجموعه اقتصادی استان این بوده که حرکت توسعهای خراسان جنوبی متوقف نشود.
وی افزود: در پس همه این غبارها، تیم اقتصادی استان تلاش کرد همچنان افق توسعه را ببیند و پروژههای سرمایهگذاری خارجی را به سمت اجرا و بهرهبرداری هدایت کند.
ذاکریان با بیان اینکه تعداد پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی در ابتدای دولت چهاردهم ۳۹ پروژه بوده است، گفت: این تعداد در خردادماه ۱۴۰۵ به ۶۱ پروژه رسیده که نشاندهنده رشد ۵۶ درصدی در تعداد پروژههای مصوب سرمایهگذاری خارجی استان است.
وی ادامه داد: در واقع طی دولت چهاردهم، ۲۲ پروژه جدید سرمایهگذاری خارجی جدید در استان مصوب شده که برای استانی مانند خراسان جنوبی توفیق مهمی محسوب میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به رشد ارزش دلاری سرمایهگذاریهای مصوب افزود: میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب استان در ابتدای دولت چهاردهم یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار بوده که این رقم در خردادماه ۱۴۰۵ به یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسیده است.
ذاکریان بیان کرد: طی دولت چهاردهم در این بخش، رشد ۱۴۸ میلیون دلاری میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب را نشان میدهد که ارزش ریالی آن معادل حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
هر دو ماه یک پروژه به بهرهبرداری رسید
وی با اشاره به پروژههای فعال و به بهرهبرداری رسیده سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: در ابتدای دولت چهاردهم تعداد پروژههای در حال تولید و بهرهبرداری استان ۱۶ پروژه بود اما این تعداد اکنون به ۲۷ پروژه رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: طی این مدت ۱۱ پروژه جدید نیز به بهرهبرداری رسیده که رشد ۶۹ درصدی پروژههای فعال سرمایهگذاری خارجی را نشان میدهد.
ذاکریان ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت میانگین نگاه کنیم، طی این مدت تقریباً هر ماه یک پروژه سرمایهگذاری خارجی برای استان مصوب و هر دو ماه یک پروژه وارد مدار بهرهبرداری و خدمت رسانی شده است.
وی با اشاره به رشد ارزش پروژههای فعال سرمایهگذاری خارجی گفت: میزان سرمایهگذاری خارجی پروژههای فعال استان در ابتدای دولت ۲۲۰ میلیون دلار بوده که این رقم در خردادماه ۱۴۰۵ به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که مبلغی معادل حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در مجموع ۸۰ میلیون دلار به ارزش پروژههای فعال سرمایهگذاری خارجی استان افزوده شده که نشاندهنده رشد ۳۶ درصدی در این بخش است.
ایجاد بیش از ۵۵۰ شغل از محل سرمایهگذاری خارجی
ذاکریان با اشاره به آثار اقتصادی پروژههای سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: یکی از مهمترین نتایج این پروژهها، ایجاد اشتغال پایدار در استان بوده است.
وی ادامه داد: میزان اشتغال ایجاد شده از محل پروژههای سرمایهگذاری خارجی در ابتدای دولت چهاردهم هزار و ۹۰ نفر بوده که این رقم در خردادماه امسال به هزار و ۶۴۳ نفر رسیده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: طی عملکرد دولت چهاردهم، ۵۵۳ فرصت شغلی جدید از محل سرمایهگذاری خارجی در استان ایجاد شده که رشد ۵۱ درصدی اشتغال را نشان میدهد.
ذاکریان افزود: فعال شدن پروژههای سرمایهگذاری خارجی فقط به معنای ورود سرمایه نیست بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی در حوزه حمل و نقل، خدمات، مسکن، تأمین کالا، بازار کار و گردش مالی را نیز در استان فعال میکند.
۱۰ پروژه سرمایهگذاری خارجی در حال ساخت است
وی با اشاره به پروژههای در حال ساخت سرمایهگذاری خارجی در استان گفت: در حال حاضر ۱۰ پروژه سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی در مرحله اجرا قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: ارزش سرمایهگذاری این پروژهها ۴۵ میلیون دلار است و برای آنها اشتغال ۵۲۲ نفر پیشبینی شده است.
ذاکریان ادامه داد: پروژههای در حال ساخت در شهرستانهای مختلف استان توزیع شدهاند که این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاری خارجی در خراسان جنوبی محدود به یک منطقه خاص نیست.
وی گفت: شهرستان سربیشه با چهار پروژه در حال ساخت و حدود پنج میلیون دلار سرمایهگذاری، بیشترین تعداد پروژههای در حال اجرا را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در شهرستان بیرجند نیز یک پروژه با سرمایهگذاری چهار میلیون دلاری در حال اجراست.
ذاکریان ادامه داد: در شهرستان خوسف نیز یک پروژه با سرمایهگذاری ۲۲ میلیون دلاری، در طبس یک پروژه با سرمایهگذاری یک میلیون و ۸۳۷ هزار دلاری، در قائنات یک پروژه با سرمایهگذاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری و در نهبندان ۸ میلیون و ۶۹۴ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در حال اجراست.
سهم دولت چهاردهم از پروژههای فعال سرمایهگذاری خارجی
وی با اشاره به دستاوردهای دولت چهاردهم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اظهار کرد: ۴۰ درصد از کل پروژههای سرمایهگذاری خارجی فعال استان مربوط به پروژههایی است که در این دولت به بهرهبرداری رسیدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: از مجموع ۲۷ پروژه فعال سرمایهگذاری خارجی استان، ۱۱ پروژه در دولت چهاردهم به بهرهبرداری رسیده است.
وی بیان کرد: رشد ۳۶ درصدی ارزش دلاری پروژههای فعال و همچنین سهم ۳۴ درصدی اشتغال ایجاد شده از محل پروژههای سرمایهگذاری خارجی فعال، از دیگر دستاوردهای این حوزه محسوب میشود.
انرژی خورشیدی؛ محور جدید توسعه اقتصادی خراسان جنوبی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناترازی برق در کشور گفت: آینده توسعه اقتصادی پایدار استان به مسئله انرژی گره خورده است.
ذاکریان افزود: امروز توسعه فناوری، صنایع معدنی، هوش مصنوعی، تولید و حتی کشاورزی مدرن بدون انرژی پایدار ممکن نیست و استانهایی که بتوانند امنیت انرژی ایجاد کنند، مقصد اصلی سرمایهگذاران خواهند بود.
وی ادامه داد: خراسان جنوبی به دنبال آن است که برند اقتصادی خود را بر پایه انرژی خورشیدی، معادن طلا و صنایع معدنی تعریف کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون چهار پروژه خورشیدی با ظرفیت ۱۱۱ مگاوات برای استان مصوب شده است.
وی با اشاره به حضور نخستین سرمایهگذاران عمانی و ترکیهای در پروژههای خورشیدی استان گفت: این موضوع نشان میدهد خراسان جنوبی در حال تبدیل شدن به یکی از قطبهای جدید انرژی خورشیدی کشور است.
خراسان جنوبی در مسیر برندسازی اقتصادی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تأکید کرد: استان باید مزیتهای اقتصادی خود را به صورت منسجم و هدفمند معرفی کند و از پراکندگی در معرفی ظرفیتها فاصله بگیرد.
ذاکریان افزود: خراسان جنوبی ظرفیت آن را دارد که به عنوان استان طلایی معادن و همچنین اولین استان بدون خاموشی در کشور شناخته شود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از مناطق موفق اقتصادی دنیا با چند مزیت مشخص شناخته میشوند و خراسان جنوبی نیز باید جایگاه خود را در حوزه معدن، انرژی و سرمایهگذاری تثبیت کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی استان گفت: تغییر مسیر کریدورهای اقتصادی منطقه و ارتباط با کشور افغانستان و کشورهای همسایه، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی شرق کشور ایجاد کرده است.
ذاکریان با دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای حضور در خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، معادن طلا، صنایع معدنی و پروژههای تولیدی ظرفیتهای بزرگی برای سرمایهگذاری وجود دارد و خراسان جنوبی آماده جذب سرمایهگذاران جدید است.
مرز، زیرساخت و تجارت؛ سه ضلع راهبرد توسعه خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی نیز معتقد است رشد سرمایهگذاری خارجی در استان، حاصل مجموعهای از اقدامات زیرساختی، توسعه مسیرهای ارتباطی، تقویت مبادلات مرزی و حمایت از سرمایهگذاران است.
سیدمحمدرضا هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی اظهار کرد: توسعه زیرساختها، تقویت مسیرهای مواصلاتی، فعالسازی بازارچههای مرزی و حمایت از سرمایهگذاران، خراسان جنوبی را به یکی از کانونهای مهم تولید، تجارت و صادرات در شرق کشور تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت به خراسان جنوبی، نگاه فرصتمحور و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی استان است، افزود: خراسان جنوبی دیگر استانی در حاشیه نیست، بلکه در متن برنامههای کلان اقتصادی کشور قرار دارد و میتواند حلقه اتصال ایران به بازارهای منطقهای و بینالمللی باشد.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همدلی مردم، همراهی بخش خصوصی و انسجام دستگاههای اجرایی، زمینه شتاب گرفتن روند توسعه در استان را فراهم کرده و خراسان جنوبی آمادگی دارد به یکی از قطبهای جدید سرمایهگذاری و تجارت در شرق کشور تبدیل شود.
هاشمی با تأکید بر اینکه آینده اقتصادی ایران از مسیر استانهای مرزی و ظرفیتمحور عبور میکند، گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر معدنی، کشاورزی، مرزی و ترانزیتی، میتواند یکی از پیشرانهای اصلی این تحول اقتصادی باشد.
وی مرز ماهیرود را یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی استان برشمرد و افزود: این مرز در یک سال گذشته حدود ۴۰ درصد صادرات کشور به افغانستان را به خود اختصاص داده و به موفقترین مرز صادراتی و وارداتی کشور تبدیل شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به افزایش مبادلات تجاری با افغانستان اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکنون، میزان واردات از افغانستان از طریق مرز ماهیرود رشد قابل توجهی داشته و این روند نشان میدهد ظرفیتهای مرزی استان میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و توسعه تجارت منطقهای ایفا کند.
پیگیری راهآهن، جادهها و منطقه آزاد؛ زیرساختهای توسعه در دستور کار
هاشمی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی برای توسعه زیرساختهای استان گفت: تأمین اعتبارات سفر رئیسجمهور، تکمیل پروژه راهآهن و توسعه باندهای دوم محورهای مواصلاتی از مهمترین مطالبات استان است که در دیدار با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی راهآهن را یکی از ابرپروژههای توسعهای خراسان جنوبی دانست و افزود: تکمیل این پروژه در کنار توسعه راههای مواصلاتی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرمایهگذاری و رونق تجارت استان داشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دیدارهای خود با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایهگذاری ایران نیز اظهار کرد: خراسان جنوبی با برخورداری از معادن غنی، محصولات کشاورزی مزیتدار و مرز فعال ماهیرود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری در شرق کشور را دارد.
هاشمی تکمیل مسیر فراه ـ ماهیرود را از پروژههای کلیدی توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و گفت: بهرهبرداری کامل از این مسیر میتواند حجم مبادلات تجاری، صادرات و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
وی همچنین ایجاد منطقه آزاد سهجانبه ایران، افغانستان و چین را از مطالبات راهبردی استان برشمرد و افزود: تحقق این طرح، جایگاه خراسان جنوبی را در کریدورهای اقتصادی منطقه ارتقا داده و میتواند این استان را به یکی از محورهای مهم تجارت و لجستیک شرق کشور تبدیل کند.
آنچه امروز در ادبیات اقتصادی خراسان جنوبی بیش از هر چیز دیده میشود، تلاش برای تغییر تصویر سنتی استان است؛ استانی که میخواهد در میان بحرانها و محدودیتها، خود را نه با محرومیت بلکه با انرژی خورشیدی، سرمایهگذاری خارجی، معادن طلا و توسعه اقتصادی معرفی کند.
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