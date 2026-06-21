تسریع ‌در روند تکمیل واحد ۶۰ هزار قطعه ای مرغداری سرعین

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر باقرزاده با حضور در روستای بیلهدرق و بازدید از مراحل نهایی آمادهسازی مرغداری گوشتی اظهار کرد: تسریع در روند تکمیل این واحد تولیدی در دستور کار است و دستورات قاطع و لازم برای تسهیل امور اداری و رفع موانع موجود صادرشده است.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی خواستار همکاری بیوقفه دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این واحد ۶۰ هزار قطعهای شد و افزود: شهرستان سرعین در سالهای اخیر با رشد چشمگیر در احداث واحدهای مرغداری، به یکی از ۵ شهرستان برتر استان در تولید گوشت سفید تبدیل شده است.
فرماندار سرعین با تبیین اولویتهای اقتصادی شهرستان، جایگاه سرعین را فراتر از حوزه گردشگری دانست و گفت: تداوم این روند رو به رشد در کنار گردشگری و سایر بخشهای کشاورزی و دامداری ضروری است.
در این بازدید، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سرعین نیز با اشاره به اینکه توسعه صنعت مرغداری در سرعین حاکی از تحولی بزرگ در این صنعت است، بیان کرد: طرح توسعه این واحد از ۵۰ هزار به ۱۱۰ هزار قطعه در ساختمانی دوطبقه، با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد ریال در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، ظرفیت مرغداریهای گوشتی شهرستان به بیش از ۴۰۰ هزار قطعه خواهد رسید و این در حالی است که چند سال پیش از این، مجموع ظرفیت تولید مرغ گوشتی تنها ۴ واحد با ظرفیت ۵۰ هزار قطعه بود که نشاندهنده رشد بیش از ۸ برابری ظرفیت تولید در دوره جدید مدیریتی است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سرعین خاطرنشان کرد: این آمار نشان میدهد که با تدابیر اتخاذ شده توسط فرمانداری سرعین، این شهرستان به زودی به یکی از قطبهای اصلی و تعیینکننده تولید گوشت سفید در استان اردبیل تبدیل خواهد شد.
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