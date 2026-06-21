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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

مودیان نگران نباشند؛ مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید خواهد شد

مودیان نگران نباشند؛ مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی تمدید خواهد شد

سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است: درخواست تمدید مهلت ارایه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارایه شده است و قطعا این مهلت تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن شرایط خاص، از جمله تبعات ناشی از جنگ تحمیلی، پیگیر صدور مجوزهای قانونی لازم برای تمدید این مهلت‌ها از سوی مراجع قانونی ذی‏‌صلاح است و به محض دریافت مجوزهای قانونی، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

از آنجایی که قوانین ابلاغی، چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامه‌ها تعیین کرده‌اند، هرگونه تمدید منوط به دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. با این حال، مودیان اطمینان داشته باشند که با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، مهلت ارایه اظهارنامه‌ها قطعا تمدید خواهد شد و مودیان گرامی نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند.

این سازمان از مودیان خواست منتظر اطلاعیه‌های رسمی این سازمان باشند.

کد مطلب 6866655
طیبه بیات

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