رد قاچاق واحتکار در شرق تهران؛ کشف۱۳۰تن کالا و بازداشت ۹نفر در یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از کشف حجم قابل توجهی کالای قاچاق و احتکاری در جریان اجرای طرحهای نظارتی پلیس خبر داده و گفته است: برخورد با اخلالگران بازار کالاهای اساسی با جدیت ادامه خواهد داشت.
به گفته فرمانده انتظامی شرق استان تهران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی طی یک هفته گذشته بیش از ۱۳۰ هزار کیلوگرم نهاده دامی و بیش از ۶۵۹ هزار نخ سیگار قاچاق را شناسایی و ضبط کردهاند. ارزش تقریبی این محمولهها حدود ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
او افزود: در ارتباط با این پروندهها ۹ نفر بازداشت شدهاند و برای ادامه روند رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران همچنین از کشف مقادیر قابل توجهی کالای احتکارشده خبر داد و گفت: در ادامه این طرح، انبارهایی حاوی یکهزار و ۷۶۰ کیلوگرم برنج و ۲۸ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی شناسایی و پلمب شدند.
به گفته القاصیمهر، متصدیان این انبارها پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
او تأکید کرد: پلیس در همکاری با نهادهای مسئول و با اتکا به گزارشهای مردمی، برخورد با قاچاقچیان و محتکران کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد سودجویی برخی افراد، آرامش بازار و امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
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