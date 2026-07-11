به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی جودوی استان اردبیل در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال با حضور بیش از ۷۰ جودوکار از شهرستان‌های مختلف استان در سالن ارمکان اردبیل برگزار شد و در پایان، نفرات برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ آیندگان را کسب کردند.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی و انتخاب برترین جودوکاران استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ آیندگان برگزار شد و از سطح فنی مطلوبی برخوردار بود.

در رده سنی زیر ۱۸ سال، علیرضا پرویزی (منفی ۵۰ کیلوگرم)، عرفان محمدی (منفی ۵۵ کیلوگرم)، رضا فکور (منفی ۶۰ کیلوگرم)، مهدی قلی‌زاده (منفی ۶۶ کیلوگرم)، مانی کوهی (منفی ۷۳ کیلوگرم)، علیرضا شیری‌زاده (منفی ۸۱ کیلوگرم)، محمدرضا نجفی (منفی ۹۰ کیلوگرم) و امیرمحمد علیاری (مثبت ۹۰ کیلوگرم) عنوان نخست اوزان مختلف را به دست آوردند.

در رده سنی بالای ۱۸ سال نیز محمدجواد باقری (منفی ۵۰ کیلوگرم)، عرشیا صمدی‌فر (منفی ۶۰ کیلوگرم)، محمدطاها محمدی (منفی ۶۶ کیلوگرم)، امیرمحمد فصاحتی (منفی ۷۳ کیلوگرم)، محمدرضا پروری (منفی ۸۱ کیلوگرم)، نیما رستمی (منفی ۹۰ کیلوگرم)، سینا صابر (منفی ۱۰۰ کیلوگرم) و محمدرضا محمودی (مثبت ۱۰۰ کیلوگرم) به مقام نخست دست یافتند.

در پایان این رقابت‌ها، با حضور مسئولان هیات جودو و دفاع شخصی استان، از نفرات برتر هر وزن با اهدای مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.