اردبیل میزبان اردوی تیم ملی بوکس بانوان

یوسف خوب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردو که از ۱۹ فروردین ماه با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای رقابت‌های پیش رو در سالن تخصصی هیئت بوکس اردبیل برگزار می‌شود، بازه زمانی مهمی را برای کادر فنی جهت ارتقای سطح تاکتیکی ورزشکاران فراهم کرده است.

وی افزود: اردوی تخصصی تیم ملی بوکس بانوان جمهوری اسلامی ایران با حضور کادر فنی متشکل از استاد فروتن گل‌آرا (سرمربی) و خانم‌ها رازیه طهماسبی‌فر و مریم جمشیدی‌کیا به سرپرستی سرکار خانم مریم عمران در ورزشگاه تختی اردبیل رسماً آغاز به کار کرد.

رئیس هیئت بوکس استان اردبیل، بر اهمیت این میزبانی تأکید کرد و گفت: انتخاب اردبیل برای میزبانی از اردوهای تیم ملی، گواهی بر توانمندی‌های ورزشی استان ماست. ما متعهد هستیم که با فراهم کردن بالاترین سطح خدمات رفاهی و تمرینی، بستری مناسب برای حضور قهرمانان فراهم آوریم تا کادر فنی بتواند بر اهداف اصلی تمرینات تمرکز کند.

خوب ادامه داد: برگزاری این اردو در سه رده سنی مختلف، برنامه‌ریزی نسل‌های آینده بوکس بانوان را نیز در دستور کار قرار داده است. این دوره تمرینی که تا ۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، گامی کلیدی در مسیر تقویت آمادگی جسمانی و آمادگی ذهنی ملی‌پوشان جهت کسب مدال‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.