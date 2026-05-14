دعوت فوتسالیست اردبیلی به اردوی انتخابی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیناز غیاییمقدم اظهار کرد: محدثه خدایاری، فوتسالیست بانوی استان اردبیل، به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان کشور دعوت شد.
وی افزود: اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بزرگسالان بانوان از تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشتماه به میزبانی تهران برگزار میشود و محدثه خدایاری به عنوان نماینده استان اردبیل در این اردو حضور خواهد داشت.
نائبرئیس بانوان هیئت فوتبال استان اردبیل، ضمن ابراز خرسندی از این دعوت، آن را نشاندهنده ظرفیت و توانمندی بانوان فوتسالیست استان اردبیل دانست و گفت: با استمرار حمایتها، شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران استان در تیمهای ملی باشیم.
