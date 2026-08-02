به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در تشریح برنامههای حمایتی از ورزشکاران اعزامی به ژاپن اظهار کرد: از ابتدای سال جاری برای قهرمانان شانس کسب سهمیه، ماهانه ۱۰ میلیون تومان کمکهزینه پرداخت شده است که این روند تا پایان مهرماه تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه پیشبینی اولیه اعزام ۲۵ ورزشکار از استان بود که تاکنون حضور ۱۳ نفر قطعی شده است، افزود: آیین بدرقه باشکوهی با حضور استاندار اردبیل برگزار و از تمامی اعزامیها تجلیل خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از در نظر گرفتن پاداشهای نقدی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای مدالآوران خبر داد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته با نایبرئیس مجلس و استاندار، علاوه بر حمایتهای مالی، زمینه اشتغال و واگذاری زمین مسکونی به مدالآوران فراهم شده است.
نخست با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در تقویت قهرمانان بیان کرد: امیدواریم ورزشکاران استان بهویژه در رشتههای وزنهبرداری، ووشو، پاراتیراندازی، بسکتبال با ویلچر و گلبال، با کسب مدالهای رنگارنگ افتخاری دیگر برای اردبیل رقم بزنند.
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