  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

اعزام ۱۳ ورزشکار اردبیلی به بازی‌های آسیایی ناگویا قطعی شد

اعزام ۱۳ ورزشکار اردبیلی به بازی‌های آسیایی ناگویا قطعی شد

اردبیل - مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از قطعی شدن حضور ۱۳ ورزشکار این استان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و تداوم حمایت‌های مالی از قهرمانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در تشریح برنامه‌های حمایتی از ورزشکاران اعزامی به ژاپن اظهار کرد: از ابتدای سال جاری برای قهرمانان شانس کسب سهمیه، ماهانه ۱۰ میلیون تومان کمک‌هزینه پرداخت شده است که این روند تا پایان مهرماه تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی اولیه اعزام ۲۵ ورزشکار از استان بود که تاکنون حضور ۱۳ نفر قطعی شده است، افزود: آیین بدرقه باشکوهی با حضور استاندار اردبیل برگزار و از تمامی اعزامی‌ها تجلیل خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از در نظر گرفتن پاداش‌های نقدی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای مدال‌آوران خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با نایب‌رئیس مجلس و استاندار، علاوه بر حمایت‌های مالی، زمینه اشتغال و واگذاری زمین مسکونی به مدال‌آوران فراهم شده است.

نخست با تأکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در تقویت قهرمانان بیان کرد: امیدواریم ورزشکاران استان به‌ویژه در رشته‌های وزنه‌برداری، ووشو، پاراتیراندازی، بسکتبال با ویلچر و گلبال، با کسب مدال‌های رنگارنگ افتخاری دیگر برای اردبیل رقم بزنند.

کد مطلب 6906045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها