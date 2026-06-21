باگ ترمیم نشدنی در آیفون ها و آی پدهای قدیمی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این باگ امنیتی روی چند آیفون، آی پد و دستگاه محبوب دیگر تاثیر می گذارد و متاسفانه ارائه هیچ وصله نرم افزاری برای ترمیم آن ممکن نیست.

شرکت امنیتی «پارادیم شیفت» اخیرا گزارشی دقیق ومثال عملی از شکافی که usbliter۸ نامیده می شود، منتشر کرده است. این شکاف SecureROM یا کد بوت غیرقابل تغییر که مستقیما در پردازنده تعبیه شده را در دستگاه های مجهز به تراشه های A۱۲، A۱۳، S۴ و S۵ هدف می گیرد.

شکاف usbliter۸ مدل هایی مانند آیفون ایکس آر، آیکس اس، ایکس مکس، آیفون ۱۱، ۱۱ پرو و ۱۱ پرومکس، آیفون اس ای نسل دوم، آی پد ایر نسل سوم، آی پد مینی نسل پنجم، آی پدهای نسل هشتم و نهم، اپل واچ سری چهار، پنج و نخستین مدل اس ای را تحت تاثیر قرار داده است.

خبر خوب آنکه این شکاف امنیتی روی Seure Enclave تاثیر نمی گذارد بنابراین رمزها و کلید های رمزگذاری همچنان محافظت شده باقی می مانند. همچنین هر سارقی نمی تواند به راحتی از این شکاف امنیتی سواستفاده کند زیرا نیازمند مقدار دانش فنی و دسترسی به مستقیم به دستگاه است. البته باید توجه داشت دستگاههای قدیمی تری که تراشه A۱۱ دارند مانند آیفون ۸ و ایکس تحت تاثیر این شکاف قرار نمی گیرند. دستگاه های مجهز به تراشه A۱۴ و بالاتر نیز ازاین امر مستثنی هستند.

باید توجه داشت بیشتر کاربران دستگاه های اپل که رمزهای قدرتمند برای دستگاه هایشان انتخاب می کنند و موبایل هایشان را بدون هیچ محافظتی در اختیار افراد غریبه قرار نمی دهند، ریسک واقعی بسیار اندک است. اما اگر از این دستگاه های قدیمی برای مسائل حساس کاری استفاده می شود، باید ریسک این باگ را در نظر گرفت.