اپل مزارع هندوستان را آلوده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رگولاتور نسبت به تعطیلی اجباری واحد هشدار داده مگر آنکه تاتا توضیحات قانع کننده ای در این باره ارائه کند.

شرکت «تاتا الکترونیکس» هندوستان در تلاش اپل برای متنوع سازی تولید آیفون فراتر از چین نقشی حیاتی دارد و پس از شرکت فاکسکان تایوان، دومین تامین کننده بزرگ اپل در جنوب آسیا به شمار می رود. واحد تحت تحقیق تاتا در ایالت جنوبی «تامیل نادو» قرار دارد و پنل و قطعات دیگر برای آیفون ها می سازد. مالکان مزارع در نزدیکی این واحد ماه هاست که به «هیات کنترل آلودگی تامیل نادو» شکایت کرده ومدعی هستند این کارخانه زمین کشاورزی و چاه هایشان را آلوده می کند.

این شکایات به پنج بررسی بین دسامبر ۲۰۲۵ و می ۲۰۲۶ میلادی منجر و طی آنها مشخص شد «تاتا» فاضلاب را در حوضچه های برداشت آب باران داخل واحد تخلیه می کند. در هشدار این هیئت به تاتا ذکر شد این حوضچه ها نیز سرریز می شوند و آب های زیر زمینی و چاهها در مزارع همسایه را آلوده می کنند.

هیئت کنترل آلودگی در اطلاعیه سه‌صفحه‌ای خود اعلام کرد که شرکت تاتا هیچ‌گونه اقدام اصلاحی در خصوص دستورالعمل‌های صادرشده از سوی این نهاد، که پیش‌تر در نامه‌ای مورخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ ابلاغ شده بود، انجام نداده است.

در مقابل، شرکت تاتا الکترونیکس در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک ارزیابی مستقل را از طریق یک آزمایشگاه معتبر انجام داده و نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این شرکت به طور کامل با تمامی الزامات و مقررات قانونی مطابقت دارد.