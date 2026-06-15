اپل سه قابلیت معرفی نشده برای iOS۲۷ در آستین دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گورمن در خبرنامه Power On نوشته اپل مشغول توسعه یک صفحه نمایش جدید برای ساعت، یک اپ دوربین قابل شخصی سازی و امکان استفاده از چت‌بات‌های شخص ثالث در داخل سیری است.

گورمن هنوز اطمینان ندارد چرا این ویژگی ها نمایش داده نشده اند اما برخی از آنها تایید شده اند زیرا در نسخه بتا iOS۲۷ برای توسعه دهندگان وجود دارند.

به گفته گورمن یک صفحه نمایش جدید برای ساعت احتمالا زمانی ارائه می شود که اپل ساعت های هوشمند جدید خود را در پاییز سال جاری میلادی ارائه کند. شایعات پیشین مبنی بر یک صحفه نمایش جدید ساعت جدید بود که احتمالا براساس گزینه «Modular Ultra» که مخصوص «اپل واچ اولترا» است ارائه می شود. اما صفحه نمایش جدید ساده تر است و برای دیگر محصولات اپل واچ طراحی شده است.

همچنین این خبرنگار حوزه فناوری پیش بینی می کند اپ دوربین به روز رسانی شده همراه معرفی «آیفون ۱۸ پرو» در پاییز ارائه می شود. این ویژگی هم اکنون در نسخه بتای iOS۲۷ وجود ندارد. البته گورمن قبلا گزارش داده بود اپ جدید دوربین به کاربران امکان می دهد به طور دقیق انتخاب کنند کدام قابلیت ها ظاهر می شوند و در کدام نقطه اپ قرار داند.

هرچند تمرکز رویداد WWDC۲۰۲۶ میلادی «اپل اینتلیجنس» بود، اما اپل همچنان روی ویژگی کار می کند که امکان یکپارچه سازی چت بات های طرف ثالث داخل سیری را فراهم می کند. این امر به کاربران سیری امکان می دهد به راحتی میان ویژگی پیش فرض «اپل اینتلیجنس» و مدل های دیگر مانند چت جی پی تی، جمینای یا کلاود تغییر دهند. در حال حاضر نسخه بتای iOS۲۷ برای توسعه دهندگان فقط اجازه تغییر بین سیری و چت جی پی تی را می دهد اما به گفته گورمن این فهرست در آینده گسترده تر می شود.