محصولات اپل گران می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیم کوک مدیر ارشد اجرایی گوگل در مصاحبه با نشریه وال استریت ژورنال این موضوع را اعلام کرده است.
افزایش تقاضا برای دیتاسنترها که ناشی از رشد سریع فناوریهای هوش مصنوعی است، باعث شده شرکتهای تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی برای تأمین تراشههای حافظه و ذخیرهسازی با یکدیگر رقابت شدیدی داشته باشند. این رقابت بر سر عرضه محدود این قطعات کلیدی، موجب افزایش چشمگیر قیمت آنها شده است.
کوک در این باره به نشریه وال استریت ژورنال گفت: متاسفانه افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است. ما با تمام توان سعی داریم اثر افزایشهای شدید قیمتی که به ما تحمیل میشود را کاهش دهیم و تاکنون سعی کردهایم مشتریانمان را از این افزایش قیمتها مصون نگه داریم، اما شرایط به مرحلهای رسیده که دیگر قابلدوام نیست.
کوک که قرار است در ماه سپتامبر مدیریت شرکت را به «جان ترنوس»واگذار کند، درباره زمان یا میزان احتمالی افزایش قیمتها و همچنین اینکه کدام محصولات تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، جزئیاتی ارائه نکرد.
بر اساس گزارشها، اپل تصمیم دارد نخستین آیفون تاشوی خود در ماه سپتامبر معرفی کند. این محصول احتمالاً در کنار مدلهای آیفون ۱۸پرو و آیفون ۱۸ پرومکس رونمایی خواهد شد.
کوک در گفتوگو با والاستریت ژورنال تأکید کرد که افزایش هزینههای حافظه و ذخیرهسازی هر دو برای اپل نگرانکننده هستند، اما نگرانی اصلی شرکت به بازار حافظههای DRAM مربوط میشود. او توضیح داد که بخش بیشتری از ظرفیت تولید حافظهها در حال حاضر به حافظههای پهنباند (High-Bandwidth Memory یا HBM) اختصاص داده میشود؛ نوعی حافظه پیشرفته که در سرورهای هوش مصنوعی مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر ارشد اجرایی اپل در ادامه گفت: در شرایطی که مصرفکنندگان خواهان دستگاههای بیشتری هستند، عرضه کاهش یافته و تولیدکنندگان تراشههای حافظه نیز افزایشهای بسیار زیادی را در قیمتها اعمال میکنند. ما نیاز داریم قیمت و عرضه حافظه برای محصولات مصرفی به سطحی منطقی بازگردد. این اصل ماجراست.
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