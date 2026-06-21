معضل آب در تهران؛ کاهش روزانه ۴۰ لیتر مصرف چه تأثیری دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تشدید نگرانیها درباره منابع آبی تهران، مسئولان آبفای این استان از اجرای طرحی برای کاهش مصرف آب در مقیاس گسترده خبر دادهاند؛ طرحی که به گفته آنها میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع محدود آبی پایتخت داشته باشد.
بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب از ماههای پایانی سال گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
به گفته او، هدفگذاری امسال نصب این تجهیزات در یکمیلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است؛ طرحی که حدود پنج میلیون نفر از ساکنان استان تهران را در بر میگیرد.
بخشی گفت: اگر هر یک از این شهروندان بتوانند بهطور متوسط روزانه ۴۰ لیتر از مصرف آب خود بکاهند، در پایان سال بیش از ۷۳ میلیون مترمکعب آب صرفهجویی خواهد شد؛ رقمی که به گفته او معادل ظرفیت سد لتیان است.
او همچنین تأکید کرد: در صورت مشارکت گستردهتر شهروندان و پیوستن میلیونها نفر دیگر به برنامههای مدیریت مصرف، میزان صرفهجویی میتواند به حجمی معادل ذخیره دو سد لتیان برسد.
سخنگوی آبفای استان تهران در بخش دیگری از سخنانش نسبت به وضعیت منابع زیرزمینی آب هشدار داد و گفت: افت سطح آبخوانها در برخی مناطق اطراف پایتخت به مرحلهای رسیده که برای تأمین آب، حفاری چاهها تا عمق حدود ۳۰۰ متر ضروری شده است.
به گفته او، سالها خشکسالی و برداشت گسترده از منابع زیرزمینی، فشار قابل توجهی بر ذخایر آبی استان وارد کرده و عبور از شرایط کنونی بدون همراهی شهروندان و اصلاح الگوی مصرف دشوار خواهد بود.
مقامهای آبفای تهران در حالی بر ضرورت صرفهجویی تأکید میکنند که کاهش بارندگیها و افت ذخایر آبی، تأمین پایدار آب برای جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری پایتخت را به یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری و منابع آب تبدیل کرده است.
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