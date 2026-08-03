به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کاهش حدود ۵۰۰ هزار مترمکعبی مصرف آب در پایتخت نسبت به سال ۱۴۰۳، اعلام کرد: همراهی شهروندان، اجرای برنامههای مدیریت مصرف و توسعه اقدامات فرهنگی، صرفهجویی روزانه معادل یک میلیارد بطری نیملیتری آب را در تهران رقم زده است.
بخشی اظهار کرد: مصرف روزانه آب تهران که در سال ۱۴۰۳ حدود ۴ میلیون مترمکعب بود، اکنون با کاهش حدود ۵۰۰ هزار مترمکعبی به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب رسیده است که معادل صرفهجویی روزانه یک میلیارد بطری نیملیتری آب است.
وی این کاهش مصرف را حاصل اجرای طرحهای مدیریت مصرف، نصب تجهیزات کاهنده، گسترش فرهنگسازی، همراهی رسانهها و افزایش سواد آبی شهروندان دانست و از همکاری مردم تهران در مدیریت مصرف قدردانی کرد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت گفت: در ابتدای تیرماه امسال مجموع ذخایر سدهای تهران به حدود ۳۱ درصد رسید، اما این میزان همچنان نیازمند مدیریت مصرف است.
به گفته وی، سد امیرکبیر شرایط مطلوبی دارد، اما ذخیره سدهای ماملو و لار همچنان پایین است و به همین دلیل صرفهجویی باید در ماههای پیشرو نیز ادامه یابد.
بخشی با تأکید بر اینکه هیچ برنامهای برای نوبتبندی آب در تهران وجود ندارد، تصریح کرد: با تمهیدات پیشبینیشده و حمایتهای وزارت نیرو، شهروندان تهرانی نگرانی از بابت جیرهبندی یا نوبتبندی آب نداشته باشند، اما مدیریت مصرف همچنان مهمترین راهکار عبور از تنش آبی است.
وی همچنین استفاده از سایهبان برای کولرهای آبی و بهکارگیری دور کند این کولرها را از راهکارهای ساده و کمهزینه برای کاهش همزمان مصرف آب و برق عنوان کرد و افزود: تداوم صرفهجویی، علاوه بر حفظ منابع سطحی، به احیای سفرههای آب زیرزمینی نیز کمک خواهد کرد.
نظر شما