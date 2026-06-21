هدفگذاری۱۷۶مگاوات کاهش مصرف برق برای عبور از تابستان در آذربایجان غربی

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان هدف‌گذاری کاهش ۱۷۶ مگاوات بار شبکه را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق کشور در دوره اوج مصرف تابستان مطرح شود.

وی با اشاره به سهمیه ۱۵۰ مگاواتی مدیریت بار در پیک بار تابستان سال گذشته افزود: امسال با اجرای کامل برنامه‌های مدیریت مصرف، کنترل بار و همراهی مشترکان، هدف‌گذاری کاهش ۱۷۶ مگاواتی بار شبکه انجام شده است که فراتر از نیاز سال گذشته بوده و بدون اعمال محدودیت‌های شبکه قابل تحقق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم در این مسیر، مدیریت ۴۲ مگاوات تجاوز از قدرت قراردادی است که با اصلاح و کنترل آن، بخش قابل توجهی از بار شبکه بدون ایجاد محدودیت برای مشترکان مدیریت خواهد شد.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، پایش مستمر چاه‌ها و جلوگیری از مصارف غیرمجاز، حدود ۳۰ مگاوات کاهش بار پیش‌بینی شده است.

کیامهر همچنین از اجرای طرح تعویض کنتورهای معیوب خبر داد و گفت: طرح تعویض کنتورهای معیوب و یا دستکاری شده در طرح ملی مهتاب به‌تنهایی می تواند حدود ۶ مگاوات کاهش بار به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نقش مردم را مهم‌ترین عامل موفقیت برنامه‌های مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: اگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک آذربایجان غربی تنها ۳۰ وات در مصرف خود صرفه‌جویی کنند، حدود ۴۵ مگاوات کاهش بار در شبکه ایجاد خواهد شد؛ ظرفیتی که معادل یک نیروگاه متوسط مقیاس است.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، شناسایی و جمع‌آوری رمزارزهای غیرمجاز حدود ۳ مگاوات، مدیریت روشنایی معابر ۲ مگاوات و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اضافه شده به شبکه در استان به میزان ۳۸ مگاوات نیز در مجموع به تحقق هدف‌گذاری ۱۷۶ مگاواتی کمک خواهد کرد.

کیامهر با اشاره به اجرای چهارمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، افزود: در این مانور سراسری، اقدامات متعددی در حوزه مدیریت مصرف و اصلاح شبکه انجام شد که از جمله آن می‌توان به نصب ۵۶۳ دستگاه فیوز محدودکننده، جمع‌آوری ۱۷۷ مورد انشعاب غیرمجاز و جمع‌آوری ۷۶۹ متر کابل غیرمجاز اشاره کرد.

وی گفت: همچنین در راستای ارتقای کیفیت خدمات و بهسازی شبکه، ۵۶ دستگاه کنتور جدید نصب و ۹۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و در بخش توسعه و اصلاح شبکه نیز ۲ هزار و ۷۴۱ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد.