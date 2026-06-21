به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان سقز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: حضور در این شهرستان برای من یادآور خاطرات ارزشمند دوران خدمت چهار ساله به عنوان فرماندار سقز است و هیچگاه خاطرات مردم بافرهنگ، متمدن و مهماننواز این دیار را فراموش نخواهم کرد.
وی ضمن قدردانی از مسئولان شهرستان سقز، امام جمعه، فرماندار، اعضای شورای تأمین، فرماندهی سپاه و دستاندرکاران برگزاری اجلاسیه شهدای سقز افزود: برگزاری چنین مراسمهایی اقدامی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به نقش وحدت و انسجام مردم در عبور از بحرانها عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، ناآرامیهای دیماه و همچنین تحولات اخیر، بار دیگر اتحاد و همدلی مردم ایران به نمایش گذاشته شد و همین وحدت، عامل اصلی ناکامی دشمنان بوده است.
ورمقانی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی طی ۴۷ سال گذشته همواره با توطئههای مختلف به دنبال ضربه زدن به ملت ایران بودهاند، گفت: مردم ایران با ایستادگی و حضور در صحنه، همواره در کنار نیروهای مسلح، دولت و خدمتگزاران خود بودهاند.
وی تأکید کرد: چه در میدان جنگ و چه در عرصه مذاکره و تعاملات سیاسی، همه اقدامات باید در مسیر منافع اسلام، ایران و مردم و با هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام شود.
معاون استاندار کردستان با تأکید بر اهمیت پاسداشت وحدت ملی خاطرنشان کرد: هیچکس نباید با سخنان یا رفتار خود به انسجام و همبستگی مردم آسیب بزند، چراکه وحدت کلمه یکی از مهمترین عوامل پیروزی ملت ایران در مقاطع حساس بوده است.
وی با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهدا ارزشمندترین سرمایه خود یعنی جانشان را در راه آرمانهای الهی تقدیم کردند و امروز وظیفه داریم با برگزاری یادوارهها و اجلاسیهها، پیام شهید و شهادت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
ورمقانی در پایان با قدردانی از مردم شهیدپرور سقز گفت: برگزاری شایسته این اجلاسیه نشاندهنده ارادت مردم این شهرستان به شهداست و امیدواریم همه برنامههای مرتبط با کنگره ملی شهدای استان کردستان با همین شکوه و اثرگذاری برگزار شود.
نظر شما