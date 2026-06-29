به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی شامگاه دوشنبه در تجمع شبانه مردم قروه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌های آینده منتقل شود و برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن این فرهنگ ارزشمند است.

وی با قدردانی از حضور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و پشتیبانی آنان از نیروهای مسلح، افزود: مردم ایران طی ماه‌های گذشته با حضور خود در میدان، حمایت از سربازان کشور در عرصه‌های مختلف را به نمایش گذاشتند و این حضور سرمایه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی است.

آمریکا همواره مسیر سلطه و جنگ را دنبال کرده است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به عملکرد آمریکا در عرصه بین‌المللی عنوان کرد: آمریکا در طول تاریخ خود همواره با سیاست‌های سلطه‌طلبانه، جنگ، کشتار و دخالت در امور ملت‌ها همراه بوده است.

رضایی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران محدود به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیست، گفت: این دشمنی به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که منافع آمریکا در ایران تأمین می‌شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع شدن این منافع، دشمنی‌ها شدت گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با استقلال سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی و فرهنگی خود توانست معادلات منطقه‌ای را تغییر دهد و این مسئله برای نظام سلطه قابل تحمل نیست.

ملت ایران با فرهنگ عاشورایی در برابر فشارها ایستاده است

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر پیشینه تاریخی و فرهنگی ملت ایران، گفت: مردم ایران با وجود اقوام مختلف، دارای تمدنی ریشه‌دار و فرهنگی مبتنی بر ایثار، جهاد، مقاومت و باورهای دینی هستند و همین ویژگی‌ها عامل ایستادگی آنان در برابر دشمنان بوده است.

رضایی افزود: دشمنان طی ۴۷ سال گذشته همه گزینه‌ها از جنگ داخلی، ترور، فشار اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ شناختی را علیه ملت ایران امتحان کردند اما به دلیل بصیرت مردم و پیوند آنان با ارزش‌های انقلاب اسلامی، به اهداف خود نرسیدند.

وی با اشاره به جنگ ۴۰ روزه رمضان، اظهار کرد: در این رویارویی همه قدرت‌های دشمن با تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته وارد میدان شدند، اما آنچه بر دشمن غلبه کرد، اراده ملت ایران بود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: دشمن تصور می‌کرد با توان نظامی خود می‌تواند در مدت کوتاهی ملت ایران را تسلیم کند، اما قدرت واقعی جمهوری اسلامی تنها تجهیزات نظامی نیست، بلکه ایمان، اراده و پشتیبانی مردم از نظام است.

حفظ وحدت، شرط عبور از مشکلات است

رضایی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: مردم مطالباتی دارند و مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود دارد، اما باید قدردان تلاش مسئولان و خدمتگزارانی بود که در این شرایط سخت در حال تلاش هستند.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل موفقیت کشور، حفظ وحدت و انسجام ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مسئولانی است که در میدان خدمت و دیپلماسی از حقوق ملت دفاع می‌کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از مقام شهدا و خانواده‌های آنان، بیان کرد: عزت، اقتدار، پیشرفت و امنیت امروز کشور مدیون خون شهداست.

رضایی گفت: شهدا با خدا معامله کردند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت، مسیر ارزشمندی را ادامه دادند و اجر و جایگاه خانواده‌های شهدا کمتر از شهدا نیست.

وی در پایان اظهار کرد: باید قدردان نعمت‌هایی همچون امنیت، استقلال و وحدت ملی باشیم و با حفظ این سرمایه‌ها مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.