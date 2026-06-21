نائینیان: ۳۵ مدرسه ورامین برای اسکان زائران تشییع رهبر شهید تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد نائینیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی تشییع قائد شهید از آغاز برنامهریزی گسترده برای میزبانی از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع خبر داده است.
مدیر آموزش و پرورش ورامین آخرین تمهیدات مربوط به اسکان و پذیرایی از میهمانان را مورد بررسی قرار داد و بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
به گفته وی و بر اساس تصمیمهای اتخاذشده، تعدادی از مدارس شهرستان با فراهم کردن امکانات مورد نیاز، برای پذیرش زائرانی که از نقاط مختلف کشور به ورامین سفر میکنند، تجهیز خواهند شد.
مدیر آموزش و پرورش ورامین، در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر روند آمادهسازی مراکز اسکان شد.
او همچنین بر ارائه گزارشهای روزانه از وضعیت تجهیز مدارس تأکید کرد.
به گفته مسئولان نائینیان، در مجموع ۳۵ مدرسه در سطح شهرستان برای اسکان و خدماترسانی به زائران در نظر گرفته شده است.
وی میگوید: این مراکز با هدف تأمین شرایط مناسب برای حضور میهمانان و مدیریت بهتر خدمات در ایام برگزاری مراسم آماده شدهاند.
این مسئول همچنین اعلام کرد: تمامی ظرفیتهای موجود برای میزبانی از زائران و برگزاری هرچه منظمتر این مراسم به کار گرفته خواهد شد.
نظر شما