به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج یک نظرسنجی صهیونیستی که با مشارکت ۳۶۴۴ نفر توسط دانشگاه عبری اورشلیم با همکاری موسسه آگام در فاصله زمانی بین ۱۷ تا ۲۰ ژوئن انجام شد، تصویری روشن از افکار عمومی پس از توافق آمریکا و ایران ارائه داد.

بر اساس این گزارش، ۹۲.۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اظهار داشتند که ایران در این درگیری پیروز شده یا سود بیشتری برده است. ۸۲.۹ درصد صهیونیست ها نیز معتقدند که امنیت بلندمدت اسرائیل در این جنگ آسیب دیده است.

این نظرسنجی نشان داد که حتی در میان راستگرایان صهیونیست حامی بنیامین نتانیاهو نیز ۹۳.۱ درصد معتقدند که ایران پیروز شده است.

بر اساس این گزارش مخالفت گسترده‌ای در محافل صهیونیستی نسبت به توافق آمریکا و ایران وجود دارد و ۶۳.۲ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی با این توافق مخالفت کردند و تنها ۱۲.۱ درصد از آن حمایت کردند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که توسط روزنامه عبری زبان معاریو منتشر شد، ۶۳ درصد از صهیونیست‌ها با اشاره به توافق بین آمریکا و ایران و تحولات سیاسی مرتبط با آن اعلام کردند که نگران آینده سرزمین‌های اشغالی هستند.

این روزنامه معتقد است که این نگرانی‌ها همچنین با اظهارات ترامپ در مورد حق ایران برای داشتن موشک‌های بالستیک، علاوه بر تحولات مرتبط با لبنان و احتمال عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای بین‌المللی، مرتبط است.