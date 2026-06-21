به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همه چیز را به خطر انداخت و باخت.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل تاوان شکست‌های نتانیاهو در جنگ علیه ایران و تکیه بر ترامپ و دولت وی را پرداخت خواهد کرد، تصریح کرد که با وجود این شکست‌ها، یک سیستم رسانه‌ای و سیاسی، همچنان از وی حمایت می‌کند.

این روزنامه افزود که سیستم تبلیغاتی مذکور تنها به دفاع از نتانیاهو محدود نمی‌شود، بلکه برای دور کردن مسئولیت از او و مقصر دانستن طرف‌های دیگر تلاش می‌کند، که مانع از پاسخگویی عمومی وی در مورد تصمیمات و سیاست‌هایش می‌شود.

هاآرتص معتقد است که نتانیاهو توانست پایگاه سیاسی خود را حتی پس از حوادثی که آن را شکست فاجعه‌بار توصیف کرد، حفظ کند، چرا که سیستم یکپارچه‌ تبلیغاتی برای خود ایجاد کرده است که به بازتفسیر بحران‌ها و شکست‌ها به عنوان نتیجه توطئه‌ها یا فشارهای خارجی می‌پردازند و آنها را شکست مستقیم برای نتانیاهو سیاست‌های غلط او در نظر نمی‌گیرند.

این روزنامه تاکید کرد که این سیستم که از کانال‌های تلویزیونی و رادیویی حامی او و شبکه‌های اجتماعی تشکیل شده است، نقش اساسی در بقای او ایفا می‌کند.

این روزنامه اشاره کرد که این رویکرد در نحوه برخورد با توافق آمریکا و ایران نیز تجلی یافت، جایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مشاورانش و شخصیت‌های دیگر مقصر شناخته شدند، در حالی که تصویر نتانیاهو به عنوان رهبری که قادر به مدیریت رابطه با واشنگتن است، حفظ شد.

به نوشته هاآرتص، تناقضات در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای نتانیاهو و حامیانش بخشی از یک مکانیسم کاری یکپارچه است که امکان ارائه روایت‌های متعدد را به طور همزمان فراهم می‌کند. این الگو نتانیاهو را قادر ساخت تا پایگاه خود را حتی پس از حمله هفتم اکتبر و ادامه بحران‌های پی در پی حفظ کند.