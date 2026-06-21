انتقاد تند شهردار نیویورک از لابی صهیونیستی در آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، زهران مددانی، شهردار شهر نیویورک، اعضای لابی صهیونیستی در آمریکا « آیپک » را «وحشی» توصیف کرد و گفت که آنها میلیون‌ها دلار برای تحریک آمریکایی‌ها علیه یکدیگر هزینه می‌کنند.

وی در یک گردهمایی عمومی به ریاست برنی سندرز سناتور آمریکایی در آستانه انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای نامزدهای مترقی کنگره که قرار است سه‌شنبه آینده برگزار شود، سخنرانی کرد. وی در این سخن از آیپک و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و عملکرد وی در جنگ غزه به شدت انتقاد کرد و گفت: وحشی هایی که با آنها روبرو هستیم، اشکال مختلفی دارند.

مددانی، آیپک را نهادی توصیف کرد که تنها از یک چیز می‌ترسد و آن پایان دادن به نسل‌کشی و جنگ‌های نتانیاهو است.

ممدانی در ادامه انتقادات خود گفت که آیپک میلیون‌ها دلار پول کثیف را تنها با هدف حفظ قدرت خود به جریان انداخته تا بتواند آمریکایی‌ها را علیه یکدیگر تحریک کند.